"Rotos de Amor": cuatro grandes actores llegan a Comodoro con una divertida comedia

Protagonizada por los reconocidos actores Pablo Alarcón, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Roly Serrano llega Rotos de Amor. Una divertida comedia para reírse de las fortunas y desventuras que plantea la vida. Cuatro hombres. Cuatro historias. Cuatro fracasos en el amor. Cuatro grandes actores jugando sobre el escenario a hacer teatro. Que es uno de los mejores modos posibles de hacerlo.

De la mano de Teatro Amakaik llega a la Patagonia la exitosa comedia “Rotos de amor”. La obra de teatro podrá verse en las salas de los emblemáticos teatros españoles de la ciudades de Comodoro y Trelew.

Ya se pueden conseguir las entradas anticipadas con descuento y todos los medios de pago en (www.quieromisentradas.com)

Quien alguna vez no dejó todo por amor, o tuvo un amor no correspondido, imposible o quién no pasó por los avatares de una separación. Todos alguna vez vivimos alguna de estas situaciones y justamente la obra “Rotos de Amor” llega a la escena local para ponerle humor, reflexión y emoción a lo que a cualquier persona pudo haber pasado mientras estuvo enamorada. Y llega con un elenco de lujo integrado por Pablo Alarcón, Osvaldo Laport, Victor Laplace y Roly Serrano.

Las funciones en la región comenzarán el viernes 11 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia y continuarán el sábado 12 de noviembre, 21 horas en el Teatro Español de Trelew.

"Rotos de amor" cuenta con humor amores y desamores, encuentros y desencuentros de cuatro entrañables personajes, quienes se ven reflejados desde sus dificultades para rearmar su vida luego de distintas rupturas amorosas. La obra reúne una serie de cuadros cómicos, a cargo de estos visitadores médicos, quienes resultan ser unos "perdedores sin remedio".

"Rotos de Amor" tuvo varias versiones anteriores todas muy exitosas elogiadas por el público y la crítica de las que participaron otros actores como Hugo Arana, Gustavo Garzón o Pepe Soriano. Se trata de un espectáculo con historias en las que muchos se verán reflejados, identificándose con estos queribles personajes.

Sobre la Obra

Dicen que en el comienzo de todo fue la palabra. Y aunque pudiera parecer una contradicción, en el comienzo de esta obra lo que se escucha es la voz del Mudo, que dice: “Toda historia tiene una tristeza. Empieza con una esperanza y termina con algo que muere”. Luego añade: “Toda historia tiene un sabor desagradable. Uno empieza relamiéndose los labios y termina con dolor de estómago. Toda historia tiene un espanto. Se empieza como jugando y se termina con los ojos fuera de las órbitas. Toda historia tiene un fracaso. Nosotros éramos ese fracaso”.

Una logia de corazones solitarios integrada por cuatro visitadores médicos. Cuatro hombres. Cuatro historias. Cuatro fracasos en el amor. Aunque acaso sea justo poner en tela de juicio esta última sentencia. Así como no podría llamarse cobarde a quien a pesar de sentir miedo se atreve, del mismo modo mal podría ser tildado de fracasado aquel que asume, sea del modo que fuere, el riesgo de amar.

En Rotos de amor nos encontramos ante cuatro grandes actores jugando sobre el escenario a hacer teatro. También nos encontramos ante un catálogo de situaciones que quizá toda persona rota de amor ha tenido que enfrentar alguna vez: una ruptura nacida de una traición, una esperanza platónica y eterna, un pasado que se resiste a abandonarnos, un desamor que no se termina de asumir.

Rotos de amor es una comedia que, de manera gentil y divertida, habla del amor, esa fuerza poderosa e intrigante, que tanto puede construir como devastar. Del amor, visto desde la perspectiva de las múltiples formas que puede asumir el desencuentro.