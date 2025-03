"La Cooperativa de Comodoro tiene potencial para liderar el desarrollo energético regional", aseguró Mario Cairella

En una reciente reunión con el vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella, destacó la importancia del acuerdo de pago con la mayorista y, a su vez, las oportunidades que esto genera para la entidad y la comunidad. Además, destacó que ser miembros de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), fue un factor clave para construir relaciones sólidas y de confianza que promueven lazos de colaboración y apoyo mutuo.

“El trabajo en equipo y la disciplina financiera han permitido a la SCPL hacer frente a sus obligaciones financieras, incluyendo el pago puntual de la factura de energía a CAMMESA mes a mes”, indicaron. En números, “hemos asumido compromisos por más de 19.244 millones de pesos en 2024 y por 12.530 millones en lo que va de 2025”, detallaron. Asimismo, formar parte de FACE, le ha permitido a la SCPL mantener un diálogo “respetuoso y constructivo basado en la honestidad y la consonancia con la compañía mayorista”, valoraron.

La SCPL mantiene el pago corriente al día con CAMMESA y propone la regularización total de la deuda

En octubre de 2022, la Cooperativa logró firmar un acuerdo de pagos con CAMMESA para saldar la deuda histórica acumulada en gestiones anteriores. Sin embargo, la inflación de 2023 generó nuevos saldos impagos que ahora se regularizarán junto con la deuda pendiente hasta 2018. En este contexto desafiante, la SCPL ha logrado avanzar en el pago de sus compromisos, reestablecer su cadena de pago y abonar la factura de energía vigente a CAMMESA. “Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y responsabilidad de la comunidad, que ha mantenido al día sus pagos en un marco de ajustes tarifarios y quita de subsidios dispuestos por el gobierno nacional”, reconocieron.

Al respecto, el vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella manifestó que, “la Cooperativa está en inmejorables condiciones de cumplir con lo que acordamos, y nosotros, desde nuestro lugar, vamos a ayudar a que siga desarrollándose en el negocio actual y en nuevos proyectos productivos", mientras que resaltó la solidez del compromiso asumido.

"Lo importante es que hay voluntad de ambas partes para que las cosas mejoren. Estoy convencido de que la Cooperativa hará todo lo posible por mantener deuda cero con CAMMESA. El decreto del Presidente de la Nación que permite refinanciar la deuda es un paso fundamental porque le permitirá limpiar su balance y ser sujeto de crédito en un nuevo esquema del mercado eléctrico, donde la demanda contratará directamente con la oferta. Para eso, es clave un balance saneado", detalló.

El panorama nacional se divide en tres sectores, afirmó el referente de CAMMESA. "Por un lado, están las grandes distribuidoras, que podrán acceder al plan de pagos, aunque no todas en igual medida, ya que no todas se han comportado de la misma forma. Luego, hay cooperativas que no tendrán acceso, como las de Villa Gesell y otras que siguieron su camino, tratando de defraudar al Estado y a CAMMESA. En estos casos, enfrentarán juicios que les complicarán seriamente su futuro financiero. Por último, están las cooperativas como la de Comodoro, que forman parte de FACE y han demostrado su compromiso con el pago de sus obligaciones", y destacó que, "son cooperativas que han hecho un esfuerzo por cumplir y que, por eso, tienen un diferencial positivo en este proceso de regularización".

Uno de los factores que ha generado inconvenientes de pago a CAMMESA ha sido el atraso tarifario, en ese sentido, explicó que, "cuando hay atrasos tarifarios por decisiones políticas de no actualizar las tarifas cerca de elecciones, se genera un problema que nos afecta a todos. Si bien CAMMESA no tiene injerencia directa, intentamos influir para que los poderes concedentes comprendan que postergar aumentos es perjudicial. Es mejor un ajuste gradual del 1, 2 o 3% mensual que un incremento abrupto del 20 o 30%, que es mucho más difícil de absorber para la gente. Nosotros impulsamos que estas decisiones sean técnicas y no políticas, porque la política no debería intervenir en la definición de tarifas".

SCPL: proyección a futuro

Por último, respecto a la proyección a futuro, durante el encuentro se abordaron las nuevas oportunidades en el mercado energético. "La regularización de la deuda no solo brinda estabilidad financiera, sino que también abre nuevas oportunidades para la Cooperativa, permitiéndole expandirse hacia negocios estratégicos, como la comercialización de energía y el desarrollo de energías renovables", valoró.

“La Cooperativa de Comodoro ya dio el primer paso formando parte de una compañía comercializadora de energía para exportar y vender electricidad. Pero el potencial es enorme: por su ubicación, por estar frente a este maravilloso mar con sus vientos, no veo por qué no podría desarrollar proyectos eólicos offshore, a nivel de las grandes compañías europeas, especialmente en el Mar del Norte”, destacó Cairella.

"Esto no solo generaría más oportunidades y empleo para Comodoro, sino que beneficiaría a toda la región. El desarrollo energético es clave porque, sin energía, no hay futuro. Desde nuestra cooperativa reafirmamos el compromiso de seguir avanzando en el camino de la sustentabilidad y la innovación, para garantizar un mejor servicio a nuestros asociados y aportar al crecimiento de nuestra comunidad", concluyó el vicepresidente.