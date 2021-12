La apertura será este lunes 6 a las 20 hs. con la exposición del Toyota 86 y el Yaris Gazoo GR contará con la presentación Oficial del CLUB TOYOTA, sorteos de accesorios y artículos exclusivos Gazoo. De esta iba a participar Juan María Traverso, pero por indicación de su médico debió posponer el viaje, aunque señaló que se encuentra en buen estado de salud.

“A toda la gente de Comodoro, tengo muchos amigos, fui muchas veces, ante todo les pido mil disculpas, me puse la tercer dosis de la vacuna y bueno … el médico no me deja ir, lamento en el alma no poder estar con ustedes, pero apenas pueda, apenas organicemos algo, allá voy, así que les mando un abrazo muy grande a todos, y nuevamente les pido disculpas, porque realmente tenía todo armado para ir, para pasarla bien, pero bueno, si Dios quiere pronto voy a estar por allá.

Este lunes llega Juan María Traverso a Comodoro

Marcelo Di Marco, Gerente General de Tsuyoi Toyota en Patagonia, señaló que “continuaremos con el evento de apertura, sin la presencia Traverso, como teníamos previsto", y agregó que el sorteo de cupos para girar el el autódromo con El Flaco Traverso se realizará de todas formas, y los ganadores podrán disfrutar de ser copilotos del reconocido automovilista en algunos meses. "La experiencia que habíamos planificado en el Autódromo se realizará el año entrante, un 2022 lleno de expectativa, los esperamos, para pasar una noche agradable", mencionó di Marco, y expresó: "Deseamos para El Flaco una pronta recuperación”.

El cupo para la inauguración es limitado los socios, clientes podrán inscribirse desde la web, bio de instagram, redes sociales de Tsuyoi, o ingresar a bit.ly/AperturaGazoo

GR Garage es un espacio amigable en donde los fanáticos de los autos podrán disfrutar de una experiencia superadora, con el automovilismo como eje central de la propuesta.

Los usuarios de vehículos Toyota tendrán acceso a un amplio catálogo de accesorios con los cuales podrán embellecer y mejorar las prestaciones de sus modelos. Pero no estará solo reservado a clientes, ya que todos los aficionados del deporte motor podrán acceder al espacio donde encontrarán indumentaria oficial de los equipos Gazoo Racing que participan en WEC, WRC, Dakar, Súper TC2000 y Top Race, además de las líneas exclusivas de prendas de Matías Rossi y Fernando Alonso.

El Gazoo Racing Garage de Tsuyoi cuenta con un simulador de carrera para quienes gusten del e-racing y además se proyectarán en pantallas las competencias en las cuales participen nuestros equipos, ya sea en Argentina o en cualquier parte del mundo.

Para el año entrante se plantean nuevas experiencias de Gazoo Racing y Club Toyota. Los beneficios para socios van desde experiencias en travesías 4x4, clínicas de conducción, visitas a planta y eventos de automovilismo, hasta canje de puntos por productos exclusivos de Toyota, atención prioritaria dentro del concesionario, participación en sorteos y servicios exclusivos, entre otros.

Conocé más en clubtoyota.com.ar o consutá a tu asesor de Posventa en tu

concesionario más cercano.