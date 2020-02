COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A veces el producto que se vende es excelente, pero cuesta ampliar la cartera de clientes porque "vender no es lo mío", suele escucharse en más de una reunión de emprendedores donde el eje común es que no encuentran las formas para comunicar el valor que tienen sus productos o servicios, no descubren la manera de conectar con los clientes, o se les hace difícil diferenciarse de la competencia.

Posicionar una marca, atraer clientes, cerrar una venta, no son tareas titánicas, pero requieren de cierta formación para no ensayar fracaso tras fracaso y posicionar un emprendimiento consolidando sus ventas, ya sea de productos o servicios.

Para acercar a los emprendedores estas herramientos, SIWORK Coworking -el espacio de trabajo colaborativo de Comodoro- brinda la posibilidad de acceder a tres cursos de la prestigiosa Mariela Seijo.

Seijo -@marielaseijocopywriter en Instagram- ayuda a emprendedores, profesionales, vendedores, marketers y community managers a diferenciarse, a crecer y a ganar más clientes con el poder de la redacción persuasiva, también llamada, copywriting. Es una profesional formada por Javi Pastor (España), Social Media Ads Strategist, experta en marketing digital formada por Vilma Nuñez (España) y Roberto Gamboa (España), community manager y consultora en Programación Neurolinguística.

En esta oportunidad, Seijó programó tres cursos que se realizarán el SIWORK -Fontana 1563- sobre ventas, redes sociales, copywriting y escritura persuasiva, porque "de nada sirve brindar el mejor producto o servicio, si no sabes comunicarlo a la hora de ofrecerlo", explica.

CRONOGRAMA DE WORKSHOPS

Martes 11 de 18:30 a 21:30 hs.

Aprendé a venderte y comunicá con impacto.

https://marielaseijocopywriter.mitiendanube.com/productos/aprende-a-venderte-y-comunica-con-impacto-clinica-de-ventas-en-comodoro-rivadavia/

Viernes 14 de 18 a 21 hs

Aprende a escribir para vender.

https://marielaseijocopywriter.mitiendanube.com/productos/aprende-a-escribir-para-vender-mas-en-comodoro-rivadavia/

Sábado 15 de 10 a 13 hs

Anuncios que venden.

https://marielaseijocopywriter.mitiendanube.com/productos/workshop-en-comodoro-rivadavia-anuncios-que-venden-promocion-lanzamiento/

Los interesados pueden inscribirse a través de esos enlaces, o contactarse con SIWORK Coworking (tel +54 297 6246411) para más información.