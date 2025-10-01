“Buscamos hacer en Comodoro lo que se hace en el mundo’, afirmó Juan Seleme tras inaugurar el nuevo centro de alta complejidad

“Estos son mil metros, y está muy bueno. Los otros son 15 mil metros, está 15 veces más bueno”, compara con humor, en referencia a la futura Clínica Costanera. Y enseguida baja a lo esencial: “Lo importante es que los proyectos se concreten, que resuelvan problemas de la gente y que lo hagamos con profesionalismo. Pero también que generen industria de la salud en Comodoro. Hoy hay casi 150 personas trabajando en la construcción de la clínica. Eso mueve hoteles, taxis, restaurantes, genera empleo real en la ciudad”.

Seleme rechaza la idea recurrente de que Comodoro es una ciudad condenada a apagarse cuando el petróleo se agote. “Esa alegoría de que el último apague la luz no me la banco. Esto va a seguir existiendo. La industria del viento, de las energías alternativas, de la salud… todo eso tiene que fortalecerse. Nosotros decidimos reinventarnos mucho antes de llorar por el petróleo”, afirma.

El médico convertido en empresario subraya otro aspecto clave: la inclusión. “Este centro atiende a todos: salud pública, PAMI, obras sociales. No es un lugar exclusivo. El compromiso es con cada paciente y con la formación que tenemos como médicos. Yo no puedo hacer algo que vaya en contra de mi propia formación”, dice.

El legado que se transforma en futuro

La trayectoria de la familia Seleme en salud suma seis décadas, desde aquel primer consultorio en Sarmiento abierto por Rosendo, el padre de Juan Gabriel. Consultado sobre qué pensaría su padre al ver este nuevo proyecto, el director es claro: “Diría que estamos un poco locos. Pero esto no lo hacemos por mandato ni por legado. Lo hacemos por motu proprio, porque nos gusta seguir haciendo cosas. Lo que hizo mi viejo está muy bien hecho, lo honramos y lo recortamos, pero esto es nuestra decisión, nuestro impulso”.

María Marta Seleme: formación médica y atención integral

Por su parte, la Dra. María Marta Seleme, directora y jefa de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en la Clínica del Valle, enfatiza que la inauguración es la continuidad de un camino iniciado hace más de 30 años. “El 80% de los médicos que trabajarán en este centro fueron formados en la clínica. Eso marca un precedente para toda la región”, destaca con orgullo.

Además, subraya que la integración de nefrología y cardiología responde a un desafío global: el abordaje de la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, patologías que impactan tanto en el corazón como en los riñones. “Hace tiempo venimos trabajando juntos y este edificio nos permite consolidar esa mirada interdisciplinaria”, explica.

La médica anticipa también el modelo de la futura Clínica Costanera, pensado para priorizar la experiencia paciente-familia. “Queremos dejar atrás el concepto del paciente aislado. Habrá habitaciones individuales, neonatología con acompañamiento materno y terapias intensivas pediátricas junto a los padres. Es un proyecto centrado en la persona”, afirma.

Una apuesta patagónica de largo aliento

La inauguración del edificio en Rawson y Saavedra no es solo una obra de 1.000 metros cuadrados: es parte de un plan de crecimiento que incluye la megacínica de la Costanera, de 15.000 m² y 150 camas. “Es muy lindo ver crecer a quienes se formaron con nosotros y que hoy nos acompañan en este proyecto”, resume María Marta.

En esa síntesis familiar y profesional, los Seleme sostienen un mismo horizonte: hacer en Comodoro lo que se hace en los principales centros del mundo, pero con raíces patagónicas.