El avance hacia una economía con circulación bimonetaria empieza a sentirse en la vida cotidiana de los consumidores. A los pagos en dólares con tarjetas de débito, se suma ahora una propuesta innovadora de YPF.

Anunció que adaptará progresivamente su app para que funcione como una billetera virtual capaz de procesar pagos en dólares. Esto permitirá que los conductores puedan cargar combustible y pagar con débito directo en esa moneda, sin intermediaciones ni conversión al tipo de cambio del día.

La medida está en línea con los esfuerzos del Gobierno por incentivar el uso de dólares para consumos cotidianos. Desde marzo ya se permiten pagos en dólares con tarjeta de débito, pero esta será la primera vez que una petrolera nacional habilite este mecanismo de forma masiva para sus más de 4,5 millones de usuarios activos.

A la par de esta actualización tecnológica, YPF también trabaja en potenciar su programa de beneficios nocturnos, que ya mostró resultados positivos. En apenas un mes desde su lanzamiento, la compañía registró un aumento del 28 % en las ventas entre la medianoche y las 6 de la mañana, con picos en estaciones de alto tránsito urbano.

Actualmente, quienes cargan combustible en ese horario reciben un 3 % de descuento, y otro 3 % adicional si utilizan la App YPF en modo autoservicio. Gracias a estos incentivos, dos de cada diez litros vendidos en la madrugada ya se pagan mediante la app, el doble que hace un mes. Más de la mitad de esos clientes no solían cargar en ese horario.

Por otro lado, la empresa evalúa extender el descuento al 6 % base en toda la red durante la madrugada, sumando un extra del 3 % adicional en las estaciones que ofrecen el sistema de autodespacho a través de la app. Actualmente, solo unas cinco estaciones tienen esta modalidad, aunque la petrolera trabaja en expandir su alcance.

EL PRECIO DE LA NAFTA EN AGOSTO

El pasado viernes 1° de agosto, YPF aumentó el precio de los combustibles aproximadamente 1,6% y se sumó al incremento del 2,5% aplicado el pasado 20 de julio.

Se supo que ese ajuste estaría vinculado a la reciente volatilidad del dólar y a la publicación del Decreto 522/2025, difundido el jueves pasado en el Boletín Oficial. En dicho decreto, el Gobierno nacional autorizó una suba parcial del 0,5% en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), mientras que postergó los aumentos vinculados a la inflación acumulada desde el primer trimestre de 2024 hasta marzo de 2025. La medida busca mitigar el impacto inflacionario general, pero aun así se evidencian incrementos en los surtidores.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR