El sector pyme en el comercio minorista atraviesa un momento de tensión, marcado por la caída en las ventas en agosto y un escenario de incertidumbre económica que impacta en la planificación de negocios. Aunque en lo que va del año las ventas acumulan una mejora interanual, el descenso reciente refleja desafíos vinculados a la economía general, la presión fiscal y las dificultades para financiarse.

En agosto, las ventas minoristas de las pymes en Argentina mostraron una caída del 2,6% interanual a precios constantes, y una baja del 2,2% respecto a julio. Sin embargo, en lo que va del año, el sector acumula un crecimiento interanual del 6,2%, mejorando respecto al mismo período del año anterior.

Sobre la situación económica, el 55% de los comercios indicó que su estado se mantuvo similar al año pasado, mientras que un 35% reportó un empeoramiento, un aumento de cinco puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. En cuanto a las perspectivas, el 49% de los comerciantes cree que la situación mejorará en el próximo año, aunque la proporción que espera un empeoramiento creció al 9%.

Las fechas comerciales, como el Día del Niño, generaron algo de movimiento, aunque con resultados mixtos según los rubros. Predominaron las ventas presenciales sobre las digitales, y se observó una alta dependencia en promociones y planes de pago para estimular el consumo.

Entre los principales desafíos que enfrentan los comercios se encuentran la incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades para obtener financiamiento. Estos factores afectan la planificación de stock, las inversiones y los precios, impulsando un consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.

Por rubros, solo Farmacia registró una variación positiva interanual (0,2%). El resto mostró caídas: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%); Perfumería (-8,9%); Textil e indumentaria (-4,8%); Ferretería, materiales eléctricos y de construcción (-1,9%); Alimentos y bebidas (-0,9%) y Calzado y marroquinería (-0,8%).

Las ventas en agosto estuvieron influenciadas por factores estacionales y el impacto de fechas comerciales, junto con la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener las operaciones. Se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron una baja participación, predominando el canal presencial.

DÍA DEL NIÑO EN COMODORO RIVADAVIA: VENTAS CAYERON ENTRE UN 10 % Y UN 12 % CON RIESGO DE CIERRES Y DEUDAS

En agosto, el Día del Niño, una de las fechas comerciales más importantes para el rubro juguetería, dejó un sabor amargo este año en Comodoro Rivadavia. Las ventas cayeron entre un 10 % y un 12 % respecto al mismo período del año pasado, reflejando el impacto de la retracción del consumo y la pérdida de poder adquisitivo. Desde la Cámara de Comercio advierten que la baja sostenida genera preocupación entre los comerciantes, muchos de los cuales enfrentan deudas crecientes y el riesgo de cierre.

“Ya el año pasado habíamos cerrado con una baja del 14%, y este año volvimos a caer. Eso preocupa porque antes, al menos, la expectativa era de empatar los números. Hoy directamente seguimos en caída”, explicó Daniel Góngora, integrante de la Cámara de Comercio y especialista en el rubro juguetería en diálogo con ADNSUR.

En jugueterías se destacaron las ventas de juegos de mesa, ladrillos para armar, juegos de estrategia e interactivos, productos que suelen tener precios más accesibles que los juguetes electrónicos de temporada. El ticket promedio local rondó los $38.000, unos $3.000 por encima del promedio nacional.

“Se notó que muchas familias buscaron alternativas más económicas, incluso libros, para alejar a los chicos un poco de la electrónica y las redes. Pero el problema es que todo ese mix de ventas no alcanza para sostener los compromisos de pago que arrastramos desde meses anteriores”, indicó Góngora.

El referente comercial advirtió que la caída de ventas ya se refleja en cierres de locales y en una cadena de pagos cada vez más difícil de sostener.

“En juguetería, la mercadería se compra en abril o mayo para vender en agosto. Los pagos vencen ahora y, si la venta no fue buena, se complica refinanciar porque en noviembre ya tenés que estar reponiendo para Navidad. Se arma una bola que muchos no logran cubrir”, concluyó.

