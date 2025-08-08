Comodoro Rivadavia vive una de las crisis en el sector comercial, más profundas en sus últimas décadas. La caída del consumo golpea con particular intensidad al sector minorista, pero especialmente al rubro de indumentaria. La combinación de una recesión sostenida, el retiro de empresas petroleras y el deterioro del poder adquisitivo de los habitantes de la ciudad está dejando marcas difíciles de borrar.

Según un relevamiento del Centro de Empleados de Comercio, más de 500 puestos de trabajo se perdieron en seis meses como consecuencia de una abrupta caída en las ventas . Además, en los últimos meses, muchos comercios, algunos históricos, cerraron sus puertas definitivamente, mientras que las ventas descendieron un 17 % interanual, . A pesar de estos cierres, nuevos emprendimientos surgen rápidamente, aunque muchos no logran mantenerse a flote debido a los elevados costos fijos.

Frente a este escenario, Luis Viegas, histórico comerciante de indumentaria con décadas en el centro de la ciudad, reconoció en diálogo con ADNSUR que “es un momento muy particular por la recesión que está pasando la ciudad. Si hay 10.000 personas menos en Comodoro que trabajaban en el petróleo, nuestros locales se ven afectados directamente".

Esa pérdida de población activa vinculada al sector petrolero impacta de lleno en el consumo. “Las ventas obviamente han bajado, a pesar de que los precios de nuestra mercadería, hoy son más bajos que los del año pasado, por ende el ticket es más bajo también”, sostuvo.

Pero los precios bajos ya no alcanzan. El verdadero frenazo está en adónde va el dinero. Viegas lo resume con crudeza: “Nuestros clientes siguen viniendo, comprando algo más barato, pero no es por el precio, la plata se está yendo por otro lado: a gastos fijos como la luz, el teléfono, impuestos, cosas que no puede dejar de pagar”.

El contexto, dice, muestra también una oferta más variada, en parte gracias a la importación: “Hoy hay mucho producto nuevo, antes no lo teníamos”. Pero sin trabajo, la oferta no encuentra mercado. “Si no hacen el petróleo, habrá que inventar algo para que volvamos a trabajar”, advirtió.

Para revertir la tendencia, Viegas identifica el frente impositivo como clave: “Hay cosas que no han bajado de precio y deberían bajar. Todos nuestros impuestos, por ejemplo. Así como bajó toda nuestra mercadería, deberían bajar otros costos”. A pesar del panorama crítico, no abandona la fe: “Tenemos la esperanza de volver a tener las cifras que teníamos antes, esperamos que en un futuro cercano logremos volver a tener nuestro ritmo”.

En síntesis, el rubro de indumentaria padece el doble efecto de menos clientes y menos poder de compra, a pesar de los esfuerzos por ajustar precios y ampliar la variedad. Los cierres masivos, la merma del consumo y los salarios atrasados confirman un diagnóstico dramático: sin diversificación económica, apoyo estructural y alivios fiscales, la crisis podría profundizarse y terminar definiendo la fisonomía comercial de Comodoro Rivadavia.