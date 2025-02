Este miércoles 5 de febrero vence la recategorización del monotributo, según lo estipulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Paso a paso como hacer el trámite y evitar problemas a futuro.

Cabe recordar que los adheridos al Régimen Simplificado del Pequeño Contribuyente deben realizar este trámite cada 6 meses en caso de que sus ingresos superen o se encuentren por debajo de los topes dispuestos por ARCA y que recientemente fueron actualizados.

No obstante, hay alguno grupos de monotributistas están exceptuados de recategorizarse. Por lo tanto, no deberán efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría, ni quienes tengan menos de 6 meses de actividad. Tampoco cuando se trate del inicio de actividades y no hayan transcurrido más de 6 meses calendario.

Cómo saber si soy beneficiario del subsidio para garrafas y cuánto se cobra en febrero de 2025

LOS NUEVOS TOPES ANUALES POR CATEGORÍA

Categoría A: $6.450.000 a $7.813.063,45;

Categoría B: $9.450.000 a $11.447.046,44;

Categoría C: $13.250.000 a $16.050.000;

Categoría D: $16.450.000 a $19.920.000;

Categoría E: $19.350.000 a $23.430.000;

Categoría F: $24.250.000 a $29.370.000;

Categoría G: $29.000.000 a $35.120.000;

Categoría H: $44.000.000 a $53.298.417,30;

Categoría I: $49.250.000 a $59.650.000;

Categoría J: $56.400.000 a $68.310.000;

Categoría K: $68.000.000 a $82.370.000.

Sin embargo, no solo se modificaron los límites de facturación. Las cuotas mensuales también experimentaron un aumento significativo, con incrementos de hasta el 21% dependiendo de la categoría. Los pequeños contribuyentes deberán abonar sus pagos antes del 20 de febrero, y las nuevas cuotas oscilan entre $26.600 y $1.050.323,75.

Argentina deberá abonar US$ 644 millones al FMI en febrero: así será el calendario de pagos en 2025

UNA POR UNA, LAS NUEVAS CUOTAS MENSUALES SEGÚN LA CATEGORÍA

Categoría A: $26.600,00 a $32.221,32

Categoría B: $30.280,00 a $36.679,00

Categoría C: de $35.458,00 a $42.951,26 para servicios y de $34.658,00 a $41.982,19 para la venta de productos

Categoría D: de $45.443,80 a $55.047,33 para servicios y de $44.343,80 a $53.714,87 para productos

Categoría E: de $64.348,18 a $77.946,73 para servicios y de $58.148,18 a $70.436,50 para la venta de productos

Categoría F: de $80.983,00 a $98.096,95 para servicios y de $69.783,00 a $84.530,08 para productos

Categoría G: de $123.696,20 a $149.836,63 para servicios y de $85.296,20 a $103.321,64 para productos

Categoría H: de $280.734,68 a $340.061,68 para servicios y de $170.734,68 a $206.815,64 para productos

Categoría I: de $255.108,55 a $309.020,04 para ventas y de $626.993,55 para servicios

Categoría J: de $311.931,97 a $377.851,82 para ventas y de $759.420,03 para servicios

Categoría K: de $377.084,75 a $456.773,19 para productos y de $1.050.323,75 para servicios

CÓMO HACER LA RECATEGORIZACIÓN DEL MONOTRIBUTO

El trámite se puede realizar de manera online y solo deberá seguir esta serie de pasos:

Acceder al portal Monotributo ingresando el CUIT y la clave fiscal. Seleccionar la opción "Recategorización". Verificar la categoría actual y consultar los parámetros de facturación. Antes de continuar, es recomendable revisar las escalas vigentes. Hacer clic en "Continuar Recategorización" e ingresar el total facturado en los últimos 12 meses. Indicar si se trabaja en un local comercial. En caso de que sí, completar los datos del establecimiento; si no, simplemente avanzar. El sistema asignará automáticamente la nueva categoría. Si hay algún error, es posible regresar para corregirlo. Confirmar la nueva categoría si toda la información es correcta.

Con información de Minuto Uno, redactada y editada por un periodista de ADNSUR