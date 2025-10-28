Una tienda de ropa online llega a Argentina con precios bajos: remeras a menos de $8.000 y jeans a $15.000

Un nuevo jugador se suma al terreno del fast fashion digital en Argentina. La cadena chilena Tricot, un referente del retail de indumentaria en su país, aterrizó en el mercado local con el lanzamiento de su tienda online, donde ofrece ropa y accesorios a precios que rompen el piso del mercado.

Según informó Ámbito, con remeras que parten desde menos de $8.000 y jeans por debajo de los $20.000, la compañía busca seducir a un consumidor cada vez más sensible al precio y competir de manera directa con plataformas globales como Shein y Temu, que ya pisan fuerte en el país.

El lanzamiento se produce en un contexto en el que la moda de bajo costo gana cada vez más espacio, impulsada principalmente por la facilidad de la compra digital y la constante búsqueda de mejores precios por parte de los consumidores. En su flamante sitio web argentino, Tricot despliega una amplia gama de productos femeninos y masculinos, que van desde básicos de temporada hasta accesorios y calzado, todos con una estética simple y funcional. Si bien por ahora la operación se limita al formato online, la compañía no descarta la posibilidad de abrir tiendas físicas en el futuro, con el objetivo de replicar su exitoso modelo de cercanía con el cliente.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

La empresa, que nació en Chile hace más de 70 años, se consolidó como una de las principales cadenas de indumentaria del país vecino. Su éxito se explica por una estrategia comercial basada en la rotación constante de prendas, con lanzamientos semanales y una fuerte apuesta al precio como principal eje de competitividad. Esa misma lógica es la que ahora busca trasladar a la Argentina, donde el consumo masivo atraviesa una etapa de retracción, pero el interés por la moda accesible se mantiene vigente y en crecimiento.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 con el nuevo aumento y bono

Dólar barato y apertura comercial: el combo perfecto

El arribo de Tricot se da en medio de un escenario económico que vuelve atractivo al mercado argentino para las marcas internacionales. El tipo de cambio oficial, que se mantiene en niveles relativamente bajos, y la mayor flexibilidad para importar productos terminados generan condiciones sumamente favorables para el ingreso de competidores extranjeros. A este panorama se suma una demanda local que, en la actualidad, prioriza el precio por sobre otros factores y que encuentra en las plataformas digitales un canal cada vez más cómodo y eficiente para realizar sus compras.

En los últimos meses, el comercio electrónico en el rubro de la indumentaria mostró un repunte sostenido, con consumidores que comparan precios en tiempo real y aprovechan las ofertas internacionales para optimizar su presupuesto. Plataformas como Shein, que opera bajo un aceitado modelo de fast fashion global, o Temu, que irrumpió con descuentos agresivos y envíos gratuitos, transformaron por completo los hábitos de compra de los argentinos. En este nuevo escenario, Tricot, con su sólida presencia regional y una logística más cercana, apunta a disputar una porción de ese mercado con una propuesta de identidad latinoamericana y la promesa de una entrega más rápida que sus competidores asiáticos.

ANSES confirmó cuatro beneficios para jubilados y pensionados: cobrarán más de $850.000 en diciembre

Para los analistas del sector, el ingreso de nuevos actores como Tricot refuerza una tendencia que se consolida: la reconfiguración del mercado de la moda en Argentina. Este pasó de estar dominado históricamente por marcas locales a un esquema mucho más fragmentado y competitivo, donde conviven productores nacionales, importadores tradicionales y las poderosas plataformas extranjeras que ganan terreno día a día.