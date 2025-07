Una cruda realidad: el 37% del empleo en Comodoro Rivadavia es informal o "en negro"

En Comodoro Rivadavia, el trabajo informal alcanza niveles preocupantes: cerca del 37% de los trabajadores de la ciudad se encuentran por fuera del sistema laboral formal, según reveló el economista César Herrera, en base a los últimos datos del cuarto trimestre de 2024. La cifra está en sintonía con el promedio nacional, pero genera alarma en una ciudad históricamente vinculada al empleo registrado, sobre todo en el sector petrolero.

“El nivel de informalidad en Comodoro oscila entre el 30 y el 35% de la población asalariada y no asalariada”, explicó Herrera. “En el último cuatrimestre del 2024, la informalidad alcanzó al 31% de los asalariados y al 62,4% de los trabajadores informales, lo que da un promedio nacional del 36,9%, y nuestra ciudad se encuentra dentro de ese rango”.

Pero, ¿qué es exactamente el trabajo informal? Herrera lo define así: “Son aquellos trabajos en los que no estoy en blanco. Es decir, me pagan un salario, pero no me realizan los aportes jubilatorios ni de obra social. Y eso me pone en desventaja, porque si me pasa algo en el presente tengo que recurrir a la salud pública, y hacia el futuro, no genero derechos previsionales. Eso genera tensión y vulnerabilidad”.

EL CASO DE LOS MONOTRIBUTISTAS

Además, alertó sobre una tendencia cada vez más extendida: la de los trabajadores que facturan como monotributistas, a pesar de cumplir funciones fijas y regulares con un único empleador. “Yo tengo un empleador, pero le facturo. Esto es legal, pero precariza el empleo” , detalló. “La teoría detrás de esto dice que si el mercado laboral es más flexible, se generará más empleo formal, pero en la práctica eso nunca se materializa”.

Según el economista, lo que se observa en los últimos años —y con especial énfasis desde la asunción de Javier Milei— es una caída del empleo registrado y un aumento exponencial de los monotributistas: “Han caído los empleos que incluyen obra social y aportes jubilatorios a través de un recibo de sueldo. En cambio, ha subido enormemente la cantidad de personas que facturan, que tienen algún tipo de cobertura, pero mínima. Estos trabajos son más precarios y, muchas veces, los ingresos que generan no alcanzan a cubrir ni la canasta alimentaria”.

La situación se enmarca dentro de un contexto más amplio: en Comodoro hay aproximadamente 107.000 personas económicamente activas, en una población estimada en 250.000 habitantes. La tasa de desempleo —según los últimos datos oficiales— se mantiene extremadamente baja, apenas en el 1%, una de las más bajas del país.

Sin embargo, Herrera plantea que esa cifra no refleja del todo la realidad actual, sobre todo por los despidos en el sector petrolero: “Hay una disminución de alrededor de 200 puestos de trabajo respecto al mismo momento del año 2023. Pero no cuadra con la percepción general. Se habla de miles de despidos y jubilaciones anticipadas, aunque todavía no se reflejan en los registros oficiales, que están actualizados hasta diciembre de 2024”.

Otro punto clave que destaca es que, cuando un trabajador deja de buscar empleo porque recibió una indemnización o accede a la jubilación, ya no se lo considera desempleado: “Si me expulsan de un trabajo pero me indemnizan y yo no salgo a buscar otro empleo, salgo de la población activa, y eso también impacta en que la tasa de desempleo no aumente, aunque haya menos trabajo”.

Por eso, advierte que hay que mirar con atención las estadísticas del primer semestre de 2025, aún no publicadas al momento de esta nota. “Todavía no tenemos datos del impacto completo de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Habrá que ver qué sucede hacia adelante”, concluye Herrera.

En resumen, mientras la tasa de desempleo parece baja, el dato que realmente preocupa es la calidad del empleo: casi 4 de cada 10 trabajadores en Comodoro no tienen aportes ni cobertura social adecuada, y cada vez son más los que, aunque tengan ingresos, no logran garantizar una vida digna ni seguridad a largo plazo. Un desafío estructural que la ciudad, y el país, deberán afrontar con urgencia.