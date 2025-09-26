Un supermercado lanzó una billetera digital con la tasa mejor paga del momento

El gigante supermercadista Carrefour dio un nuevo y audaz paso en el terreno financiero de Argentina al lanzar oficialmente su propia billetera digital, “Mi Carrefour”. Con esta iniciativa, la compañía de origen francés se mete de lleno en la reñida competencia de las fintech, buscando no solo modernizar sus servicios sino también captar y fidelizar a millones de clientes con una propuesta de valor agresiva: una cuenta remunerada que ofrece un rendimiento del 43% anual, posicionándose como la tasa más alta del mercado en pesos.

La nueva aplicación permitirá a sus usuarios gestionar su dinero de forma integral, incluyendo la posibilidad de realizar transferencias, pagar con código QR en cualquier comercio del país adherido a la red, acceder a un ecosistema de descuentos exclusivos y, como principal atractivo, obtener rendimientos diarios por los saldos depositados en la cuenta. Este movimiento estratégico busca transformar la experiencia de compra de sus clientes habituales y atraer a un nuevo público familiarizado con las finanzas digitales.

El respaldo del Banco de Servicios Financieros

El nuevo servicio no surge de la nada, sino que se apoya en una estructura financiera ya consolidada: el Banco de Servicios Financieros (BSF), la entidad perteneciente a la compañía que cuenta con una trayectoria de 27 años en el país y una base que supera el millón de clientes a través de sus productos, como la tarjeta Carrefour. Esta sinergia entre el retail y el sistema bancario es la clave de la nueva apuesta.

“Somos un banco que busca crecer con una propuesta superadora. La innovación no puede estar desligada de las personas, por eso ofrecemos tecnología, confianza y cercanía”, afirmó Mariana Lope, presidenta y gerente general de BSF, durante el evento de presentación. La ejecutiva enfatizó que el objetivo es integrar las soluciones financieras en la vida cotidiana de sus clientes, facilitando sus operaciones diarias tanto dentro como fuera de las sucursales de la cadena.

La cuenta digital de "Mi Carrefour" viene asociada a una tarjeta prepaga Mastercard internacional sin costo de mantenimiento. Esta tarjeta no solo permite realizar compras en cualquier comercio físico u online del mundo que acepte Mastercard, sino que también habilita el acceso a beneficios adicionales, como descuentos especiales en la red de transporte público y en otros rubros asociados.

Una tasa competitiva y promociones acumulables

El principal diferencial con el que Carrefour busca hacerse un lugar en el mercado es su sistema de remuneración de saldos. Según explicaron desde la compañía, a diferencia de otras billeteras populares que ofrecen rendimientos a través de fondos comunes de inversión (FCI) –cuyas tasas pueden fluctuar diariamente–, "Mi Carrefour" garantiza su tasa fija del 43% anual mediante una cuenta remunerada tradicional. Este mecanismo, aseguran, protege al usuario de la volatilidad del mercado y ofrece una mayor previsibilidad sobre sus ganancias.

Otro de los atractivos de la propuesta es la acumulación de beneficios. Los usuarios de la billetera podrán acceder a promociones especiales y cupones de descuento exclusivos que serán acumulables con las ofertas y promociones ya existentes en las góndolas de los supermercados Carrefour, Hipermercados, Market y Express, así como en su plataforma de e-commerce. Esta doble capa de descuentos busca generar un fuerte incentivo para que los clientes centralicen sus compras y pagos a través de la nueva aplicación.

El objetivo que se ha trazado la compañía es ambicioso. En una primera etapa, buscan sumar 100.000 nuevos usuarios a la billetera digital antes de que finalice el año. A mediano plazo, el plan es migrar al millón de clientes que actualmente utilizan sus tarjetas de crédito y prepaga hacia la nueva aplicación, consolidando un ecosistema digital integrado.

“Queremos convertirnos en la billetera más usada por nuestros clientes, brindándoles una herramienta que les simplifique la vida y les ofrezca beneficios reales y tangibles en cada operación”, concluyó Lope durante la presentación. Con este lanzamiento, Carrefour no solo diversifica su negocio, sino que desafía directamente a los grandes jugadores del sector fintech en Argentina.

Con información de Radio 3 Cadena Patagonia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR