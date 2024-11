Un listado de 188 obras, dudas sobre el estadio y el aumento de impuestos sobresalen en el presupuesto 2025 y en la tributaria

Tras las primeras dos jornadas de reuniones entre concejales y secretarios municipales de Comodoro Rivadavia, los trazos gruesos de la proyección de gastos por 221.100 millones de pesos muestran un listado de 188 obras, en su mayoría redes de gas, electricidad y cloacas. En la tributaria, sobresalen la suba del impuesto inmobiliario, en valores de entre 110 y 130% y subas similares en el automotor, a partir de las revaluaciones de los vehículos a nivel nacional.

El concejal Omar Lattanzio, del bloque personal PLICH, hizo un balance luego de los dos días de reuniones con los secretarios de las distintas áreas, a fin de analizar los alcances del proyecto de presupuesto y de la Ordenanza Tributaria Anual (OTA).

“El secretario Luis Romero presentó un listado de 188 obras, que son redes de gas, de electricidad, trabajos viales y reparaciones de espacios públicos -detalló el concejal, en diálogo con Actualidad 2.0-. Por los valores que se manejan en cada licitación, que no bajan de 100 millones de pesos, no creo que alcance para todo, salvo que después se haga una ampliación presupuestaria”.

El concejal opositor llamó la atención sobre un tema que generó controversias, ya que a su entender no están incluidas las partidas necesarias para completar la obra de techado del Estadio del Centenario.

“Se podrá decir que no es una obra esencial, pero se ha invertido tanta plata en ese estadio que, si no le ponen el techo, se va a arruinar todo lo que está adentro. Están las chapas y membranas, pero no han previsto el presupuesto para la obra”, cuestionó.

En igual sentido, detalló que tampoco está incluida la obra del camino ARA San Juan, que si bien aceptó que primero debe realizarse la obra de protección costera mediante rocas, dijo que no está previsto el pavimento “y tampoco tenemos la respuesta de Provincia de cuánto van a hacer esa obra”.

Finalmente, el concejal anticipó que apunta a aprobar las obras que se requieren para la comunidad, pero insistió en que buscará respuestas a estos puntos. “Hasta que no se blanquee bien Nación con respecto a las obras públicas, hay que pensar qué se puede hacer con fondos municipales y lo que pueda aportar Provincia”, apuntó.

FUERTES SUBAS DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y EL AUTOMOTOR

Con relación a la Ordenanza Tributaria Anual, Lattanzio reseñó que en general la suba promedio de impuestos gira en torno al 46%, que evaluó que a su entender “no es algo exorbitante”, aunque advirtió que “hay algunas sorpresas en el Inmobiliario, por un revalúo que, si bien no es para todos igual, tiene aumentos de entre el 110 y 130%”.

En lo que hace al automotor o patentamiento de vehículos, advirtió que la valuación de modelos que dispone anualmente el Registro Nacional Automotor provocará un fuerte impacto en ese impuesto, que se fija con una alícuota del 2,7% sobre el valor del vehículo.

“El salto de los valores de este año ha sido muy alto -refirió-. Una camioneta que el año pasado estaba valuada en 20 millones de pesos, hoy está en 50 ó 60 millones. Esto va a afectar muchísimo el valor de las patentes”.

Al mencionar algunos ejemplos que formaron parte del análisis del tema, dijo que un automóvil VW Gol 1.6 del año 2006, que este año pagaba 3.500 pesos de patente por mes, pasará a pagar 8.375, es decir un 139% de aumento. Una camioneta Toyota Hilux, que pagará 34.700 pesos mensuales hasta diciembre, comenzará a abonar 63.230 pesos, es decir un 82% de aumento”.

DESPIERTA COMODORO PIDIÓ CAMBIOS EN LA TRIBUTARIA

Por su parte, el concejal Martín Gómez, de Despierta Comodoro, reseñó que desde su bloque se reclamó que en la Ordenanza Tributaria Anual se elimine la exigencia del CAT (Certificado de Aptitud Tributaria), que es un ‘libre deuda’ que exige el municipio cuando los vecinos van a renovar la licencia nacional de conducir.

“Es un proyecto de ordenanza de la concejal Luciana Ferreira y fue una de nuestras demandas, quedaron de que lo van a evaluar -indicó el edil opositor-. También planteamos el rechazo a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ajustar los valores de los módulos en mayo y agosto de cada año, porque consideramos que es una potestad legislativa, por eso planteamos que no se pueda hacer ese ajuste”.