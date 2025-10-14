En septiembre, la inflacion tuvo una leve suba y alcanzó un 2,1%. En tanto, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,4%,al igual que la de la canasta básica total (CBT). De esta manera, los aumentos se mantuvieron por debajo de la inflación general.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.176.852,05 para poder adquirir los productos de la canasta básica total en el Gran Buenos Aires y así superar el umbral de pobreza en septiembre de 2025, con una suba del 1,4% más que el mes previo y 22% interanual.

En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $936.911. Y si fuesen cinco integrantes, $1.237.789. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un aumento del 1,4% y una persona necesitó al menos $170.788 para no ser indigente. En el caso de una familia tipo (cuatro integrantes) la cifra fue de $527.536. En el caso de tres miembros $420.140 y para cinco, $555.063.

Según destacó Ámbito, por tercer mes consecutivo, tanto la CBA como la CBT arrojaron el mismo aumento. El mes pasado, ambas canastas habían trepado 1%; si bien hubo una aceleración, las subas se mantuvieron por debajo del 2% por sexto mes consecutivo.

La inflación de septiembre reflejó el impacto del dólar

Tras cuatro meses consecutivos con un IPC por debajo del 2%, el INDEC dio a conocer este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%. Por su parte, la variación interanual alcanzó el 31,8%, mientras que el alza en los precios minoristas acumula en lo que va del año una variación del 22%.

Según analizó El Cronista, la cifra se esperaba con cierta incertidumbre, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y tensión preelectoral, con un dólar que llegó a cotizar a $ 1515 a mediados del último mes, y una actividad económica que no logra recuperarse, con tasas de interés que alcanzaron niveles restrictivos desde que el Gobierno dispuso el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs).