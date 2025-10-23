A menos de una semana de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuche los argumentos de la Argentina, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio por la estatización de YPF, envió una señal inesperada: propuso la posibilidad de negociar antes del fallo.

La empresa británica, que adquirió los derechos del juicio a antiguos accionistas minoritarios de la petrolera, publicó un comunicado en el que repasó el estado del caso y advirtió que el proceso judicial “conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”.

Burford admitió que la disputa continúa rodeada de un alto grado de incertidumbre y que “subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.

En ese contexto, el fondo deslizó su disposición a explorar un entendimiento con el Gobierno argentino. “Las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias. En caso de existir conversaciones tendientes a un acuerdo, no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión”.

LA AUDIENCIA CLAVE QUE MARCARÁ EL RUMBO

Será el 29 de octubre, apenas tres días después de las elecciones legislativas. Ese día, el equipo legal argentino dispondrá de 30 minutos para defender su apelación y solicitar que se anule el fallo dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar unos 16.000 millones de dólares.

Los demandantes, en cambio, contarán con 10 minutos para exponer su postura, y se prevé además una apelación cruzada vinculada a YPF. Si bien Preska había excluido a la compañía del proceso hace dos años, Burford cuestionó esa decisión y pidió su revisión, un tema que también será abordado en esta instancia.

El jueves se dará a conocer el panel de tres jueces que integrará el tribunal. Sin embargo, el propio Burford advirtió que el desenlace podría tardar: “No hay plazos fijos para la publicación de los fallos”. Según sus estimaciones, la resolución final podría extenderse hasta 2027.

PRESIÓN JUDICIAL Y FRENTES ABIERTOS

Mientras el proceso de apelación avanza, Argentina enfrenta múltiples reclamos de ejecución por no haber abonado la indemnización. Desde enero de 2024, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York consideró el fallo ejecutable y ordenó al país entregar documentación sobre sus vínculos con YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales.

En paralelo, los abogados del Estado argentino buscan frenar medidas cautelares en distintos países que podrían afectar activos soberanos.

Por último, la invitación al diálogo de Burford no implica necesariamente un giro inmediato, pero deja entrever que el fondo podría aceptar una negociación que reduzca el monto de la condena. Para el Gobierno argentino, la audiencia del 29 de octubre será decisiva. Definirá no solo la continuidad del caso, sino también el margen de maniobra para evitar una carga financiera que podría extenderse durante años.

El desenlace, todavía incierto, pondrá a prueba la capacidad de ambas partes para transformar un litigio de alto riesgo en una salida diplomática antes de que la justicia estadounidense vuelva a pronunciarse.

