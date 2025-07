Tres formas simples de ahorrar dinero este mes (y todos los meses)

¿Sentís que el sueldo se evapora y que no te queda nada para ahorrar? ¿Probaste mil veces hacer un presupuesto y nunca lo pudiste sostener? No estás solo. Pero quizás, lo que falta no es esfuerzo, sino estrategias simples que puedas mantener en el tiempo.

En el último episodio de Economía en casa, un podcast original de ADNSUR, la periodista especializada Celeste Sánchez comparte tres hábitos concretos que podés implementar ahora mismo para mejorar tus finanzas. No necesitás ser economista, ni descargar 5 apps: solo prestar atención en tres puntos clave que, muchas veces, pasamos por alto.

1. Revisar los resúmenes de las tarjetas (aunque dé miedo)

Sí, da fiaca. Y muchas veces evitamos hacerlo porque tememos encontrarnos con números que no queremos ver. Pero revisar cada resumen mensual de la tarjeta —ya sea de crédito o débito— es uno de los gestos más poderosos para recuperar control sobre nuestros gastos.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes en agosto de 2025

¿Por qué? Porque ahí aparecen suscripciones que ya no usás, seguros que quizás no pediste, tarifas que podrían negociarse y —en algunos casos— compras que directamente no hiciste. Todo eso es plata que se va cada mes sin que te des cuenta.

“Revisar los resúmenes puede darte miedo, pero no hacerlo te puede salir carísimo”, dice Sánchez. Y es literal: tenés solo 30 días para hacer reclamos ante consumos que no te correspondan, incluso si el resumen ya cerró.

La recomendación es simple: cada mes, cuando llegue el resumen, abrilo, revisalo con calma, y marcá todo lo que no reconozcas o puedas dar de baja. Es una de las formas más rápidas de empezar a ahorrar sin cambiar tu estilo de vida.

Un gremio confirmó a los trabajadores la venta de un histórico supermercado que se irá de Argentina

2. Planificar las compras

¿Sabías que el mismo producto puede costar hasta un 50% menos dependiendo del día, el lugar y la forma de pago? En el episodio 1 del podcast, este punto se explora en profundidad. Pero acá va lo esencial: planificar no solo te ahorra tiempo, también te ahorra plata.

Celeste propone prestar atención a tres preguntas clave:

¿Qué día hacés tus compras?

¿Dónde las hacés?

¿Cómo las pagás?

No es lo mismo comprar el lunes sin promos, que aprovechar los descuentos del banco el miércoles. Tampoco es igual pagar con tarjeta sin control que con efectivo planificado. Y muchas veces, cambiar de supermercado o tienda puede representar un ahorro enorme sin que lo notes.

La clave está en anticiparte: hacer listas, comparar precios, aprovechar ofertas que realmente te sirvan. Planificar no es privarte, es decidir mejor.

3. Separar la plata cada vez que evitás un gasto

Este es el tip menos obvio… y tal vez el más poderoso. ¿Te pasó que decidiste no pedir delivery y cocinaste en casa? ¿O que estuviste a punto de comprar algo por impulso y te contuviste? Perfecto. Pero si esa plata no la separás, mañana se va en otra cosa… y ni te das cuenta.

Chile anunció un nuevo sistema de compras online que es una pesadilla para el comercio argentino

Por eso, Sánchez propone una práctica simple: cada vez que evitás un gasto, guardá esa plata. Podés hacerlo en una billetera virtual, una cuenta de inversión, un sobre en tu casa o lo que funcione para vos. Lo importante es ver el ahorro.

“Esa es plata que ya tenías y que ibas a gastar. Si la dejás con vos, empezás a notar que tenés más margen del que creías”, explica la periodista.

Este gesto tiene un doble efecto: por un lado, acumulás un fondo real. Y por otro, te motivás a seguir encontrando gastos evitables. Así se crea un círculo virtuoso: evitás un gasto, ves el beneficio, ahorrás, y eso te impulsa a seguir.