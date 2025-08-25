El Travel Sale, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), se realiza este año con descuentos en más de 140 agencias de viajes para incentivar las ventas tras la significativa merma en las vacaciones de invierno.

En 2025 arrancó este lunes 25 y finalizará el 31 de agosto, periodo en el que los consumidores podrán acceder a rebajas de hasta el 60% en paquetes turísticos, alojamiento, pasajes y actividades.

La propuesta incluye planes de pago en cuotas, con o sin interés, a través de tarjetas de crédito, además de beneficios adicionales como congelamiento de precios por tiempo limitado, descuentos fijos, excursiones de regalo, créditos para consumos y upgrades en servicios. También se destacan promociones especiales como 2x1, preventas exclusivas, lanzamientos y la opción de segundo pasajero al 50%.

Este año participan las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, aseguró en diálogo con Infobae que el Travel Sale se convirtió en una herramienta clave para el turismo. “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”, dijo.

En un escenario de incremento de tasas, la financiación será uno de los ejes centrales de la nueva edición. El evento incluye acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, además de alternativas de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hospedajes y servicios adicionales.

A TENER EN CUENTA

Dentro de las promociones destacadas figuran planes en cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades del país y a capitales internacionales, acompañados de descuentos en hoteles y excursiones.

Las aerolíneas participantes sumarán beneficios en la compra de pasajes, como mejoras de categoría y franquicia de equipaje sin costo, mientras que las agencias trabajarán con financiamiento bancario para ampliar el acceso a estas propuestas.

El objetivo de esta edición es fomentar la anticipación de reservas para la temporada alta de verano. Las agencias buscan que los viajeros organicen sus vacaciones con antelación, aprovechando tarifas promocionales y planes de pago sin interés.

Al ofrecer condiciones de pago más flexibles y beneficios adicionales, el Travel Sale se plantea como una instancia para concretar compras antes de futuros incrementos en alojamiento, transporte y actividades.

Aunque los números finales de ventas y participación se difundirán al cierre de la edición, desde la organización expresan confianza en que el Travel Sale 2025 supere los registros anteriores, tanto en operaciones concretadas como en cantidad de clientes alcanzados.