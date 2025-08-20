El turismo sigue siendo uno de los sectores más dinámicos y vitales para la economía global y local, impulsando la generación de empleo, el intercambio cultural y el desarrollo regional.

En la era digital, los viajeros buscan cada vez más opciones accesibles, promociones atractivas y facilidades de pago para concretar sus planes con anticipación. En este contexto, la innovación y las ofertas exclusivas juegan un papel clave para estimular la demanda y acompañar la recuperación del sector tras años desafiantes.

La edición 2025 del Travel Sale, el evento de turismo digital más importante de la Argentina, se realizará del lunes 25 al domingo 31 de agosto. Organizado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), el evento celebra su primera década como motor de promoción para el sector, combinando descuentos exclusivos y opciones de financiación en una amplia variedad de productos turísticos.

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

Desde su lanzamiento en 2015, el Travel Sale que reunió a más de 100 agencias de viajes. En 2024, logró más de 6,4 millones de impresiones y un millón de visitas en su web, con picos de más de 3200 búsquedas por minuto de ofertas turísticas.

La edición 2025 promete mantener esa fuerza con descuentos en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y experiencias, tanto dentro del país como en destinos internacionales.

LAS CLAVES A TENER EN CUENTA PARA SACAR PROVECHO AL TRAVEL SALE

Priorizar necesidades de viaje: elaborar una lista previa con vuelos, hospedaje, alquiler de autos, seguros y presupuesto disponible ayuda a organizarse y no perder tiempo durante la semana de ofertas. Verificar medios de pago: revisar límites de tarjetas, fechas de vencimiento y autorizaciones antes del inicio evita contratiempos en momentos de alta demanda y asegura la concreción de las reservas. Seguir canales oficiales: además de la web del Travel Sale, conviene monitorear redes y páginas de las agencias participantes, donde suelen compartir información exclusiva y promociones en tiempo real. Mantener flexibilidad: estar abierto a distintas fechas y destinos amplía las posibilidades de conseguir descuentos y planificar escapadas, viajes familiares o laborales a mejores precios.

QUE OPORTUNIDADES ÚNICAS OFRECEN LAS DIVERSAS COMPAÑÍAS

Travel Services: fuera de las promociones habituales en vuelos y hoteles, recomienda, antes de cerrar una compra, navegar por las opciones que se presentarán en paquetes y cruceros. Contará con disponibilidad amplia de cruceros saliendo desde la Argentina, Brasil, el Caribe y Miami, con cuotas sin interés y precios promocionales.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Booking: la plataforma lanzó el Ofertón de Viajes en el marco del Travel Sale, con descuentos de hasta 20% en 4000 alojamientos de todo el país para quienes reserven hasta el 30 de septiembre.

Smile Argentina: ofrecerá promociones especiales con vuelos directos a Brasil (Río de Janeiro, Florianópolis y San Pablo con GOL); opciones al Caribe con Avianca (Cancún, Punta Cana y Aruba); a Europa con Avianca, Air France y KLM (Madrid, París y Ámsterdam), y a Estados Unidos con Avianca (Miami, Orlando y Nueva York). Además, lanzará la “Promo Hora Club” con canje 100% millas para volar a San José, desde el 28 a las 17:30 hasta el 29 a las 8:30.

Tres supermercados anunciaron que bajan un 15% los precios y los congelan por dos meses

Despegar: ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en paquetes dentro del país, y 3 cuotas sin interés en internacionales. Además, apostará por Mendoza como destino destacado, con beneficios exclusivos y cancelación gratuita en hoteles.

Plataforma 10: la empresa ofrecerá descuentos de hasta 50% y hasta 6 cuotas sin interés. La propuesta es que se puedan planificar escapadas o vacaciones de manera simple.

Civitatis: ofrecerá descuentos desde el 5% hasta el 50%.

American Airlines: se anticipó al Travel Sale con el lanzamiento de tarifas promocionales desde $1.253.535 ida y vuelta, disponibles hasta el 24 de agosto.

Con información de , redacta y editada por un periodista de ADNSUR