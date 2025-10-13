El dólar oficial cerró este lunes en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $75 respecto del último cierre.

Tras haberse confirmado el swap por US$20.000 millones y la compra directa de pesos argentinos por parte del Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio minorista perforó la barrera de los $1.400 y comenzó la semana a la baja.

A su vez, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión junto a su par norteamericano, Donald Trump, el próximo martes en la Casa Blanca, a la espera de avanzar en los detalles y condiciones del auxilio económico.

Si bien el equipo económico mantiene hermetismo al comunicar detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó posibles anuncios para la reunión que mantendrán ambos mandatarios. “Es probable que el martes haya un anuncio”, dijo el domingo en un reportaje.

El dólar oficial subió más de 7% en una semana: ¿a cuánto cotizó este viernes?

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 3,9% en la jornada. El mayorista, por su parte, cayó 5% y se ubicó en $1.350. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.487,11 para el techo y $940,85 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 2,3% a $1.407,51, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,9% hasta los $1.426,21.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR