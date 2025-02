El ‘escándalo cripto’ protagonizado por Javier Milei ha generado un impacto significativo en la economía argentina, especialmente en el mercado cambiario, con un salto del dólar durante la semana pasada, que terminó cerrando en $1.230. En su paso por Comodoro Rivadavia, Juan Ignacio Rava, de ‘Rava Bursátil’, dialogó con ADNSUR y compartió sus perspectivas sobre las proyecciones financieras para las próximas semanas, en medio de un clima de incertidumbre.

Especialistas de Rava Bursátil brindaron una charla introductoria al mercado de capitales en la Universidad Nacional de la Patagonia, a partir de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas, que se concretó el miércoles 19 de febrero. La actividad contó con la organización del decano de la facultad, Mg. Julio Ibáñez y la delegada zonal en Comodoro Rivadavia de la F.C.E, Rosana Bottinelli.

“Muchas veces nos demandan que las carreras ligadas a lo económico les faltan un poco de la parte práctica de lo que es bolsa, cómo se invierte y cómo se lleva a cabo ese negocio, tanto para el que quiere invertir como para el que quiere dedicarse al asesoramiento financiero como fuente de trabajo”, ponderó el especialista, con relación a la actividad específica en la ciudad.

Además, Rava admitió que hay una creciente demanda, a nivel general, sobre formas de ahorro más sofisticadas que el plazo fijo o la simple compra de dólares:

“Hoy, con el dólar más estabilizado, la gente empieza a buscar alternativas y el mercado de capitales, la bolsa, es una alternativa que ha crecido porque la gente busca un rendimiento. Además, el año pasado hubo subas muy fuertes en bonos y acciones en nuestro país. Nosotros lo que intentamos hacer es explicar el riesgo que se corre, a partir del perfil de cada inversor, porque no es lo mismo dedicar un porcentaje chico de sus ahorros para una inversión de alto riesgo, o el que busca algo más conservador y que debe entender que lo ocurrido el año pasado fue algo excepcional. Entender los niveles de riesgo, ayuda a tomar las decisiones más acertadas”.

El impacto del escándalo cripto

Rava se refirió al impacto generado a partir de la “difusión” que el presidente Javier Milei hizo sobre la criptomoneda Libra, lo que tuvo efectos negativos para el mercado financiero, a comienzos de la semana pasa.

Hay que recordar que el viernes 14 de febrero, se desató un escándalo relacionado con las criptomonedas que afectó la confianza de los inversores y provocó una notable subida del dólar blue. Si bien en los días subsiguientes, el dólar se estabilizó después de esta volatilidad inicial, Rava advirtió la necesidad de evaluar diferentes hipótesis, ante la consulta de qué cree que puede ocurrir en las próximas semanas.

“No podemos tener la soberbia de decir lo que va a pasar, porque nadie tiene la certeza y menos en decisiones políticas. Lo que nosotros buscamos es que cada inversor conozca cuáles herramientas o instrumentos del mercado podrían estar expuestos a diferentes riesgos, en cada escenario”, expresó.

Rava añadió que si Milei "logra sortear este problema y que la economía siga un cauce más o menos normal, vemos que instrumentos como las acciones de YPF, Galicia u otros activos argentinos seguirán sumando valor. Si, por lo contrario, estos problemas políticos desembocan en inconvenientes para la economía, entonces habrá que buscar refugio en otros activos, más ligados al plano internacional”.

Con relación al dólar, dijo que “hay que estar con cuidado. No parecería haber un problema que lleve a pensar en una devaluación, no parece ser la idea del gobierno ir por ese lado, pero hay que seguirlo con detenimiento, porque toda crisis política puede desembocar en problemas económicos y eso impacta en el dólar, porque lo primero que hace el argentino es refugiarse en el billete verde, pero no hay una señal de que, en el corto plazo, tuviera que saltar el dólar”.

Las pérdidas de un día con dólar alto y la posible suba de tasas

Durante la charla brindada en la Universidad se comentó que la suba del dólar durante el último lunes provocó fuertes pérdidas en quienes venían vendiendo dólares para depositar pesos y lograr una ganancia con la tasa de interés, antes de volver a comprar dólares.

Para ilustrar el impacto de esta situación, consideremos un ejemplo práctico: un ahorrista que había vendido dólares a $1,220 y decidió invertir esos pesos en un instrumento financiero que le generaba un rendimiento del 30% anual. Si por alguna circunstancia de apuro hubiera necesitado comprar dólares nuevamente, habría perdido $15 por cada dólar al tener que comprar a $1,235. Si el ahorrista había vendido 1.000 dólares, esto significaría una pérdida de $15.000 en total solo por la fluctuación del tipo de cambio provocada por el escándalo.

“Esa maniobra no es para cualquiera, no es para un perfil conservador o que quiera estar expuesto a los vaivenes políticos y económicos”, dijo el especialista, al referirse a un tipo de inversión en el que es necesario saber cuándo entrar y cuándo salir.

Respecto a las tasas de interés, Rava mencionó que podría haber incrementos para absorber más pesos en circulación. "Si la cuestión se empieza a complicar por lo político, quizás se acelere la suba", indicó. Esta estrategia recuerda experiencias pasadas, donde aumentos bruscos en las tasas no resultaron beneficiosos para la economía.

Rava también destacó que el mercado está actualmente muy optimista: "La bolsa es expectativa", pero advirtió que este optimismo no siempre se refleja en la economía real, ya que si no se acompaña, los precios de los instrumentos financieros terminan cayendo. No sabemos cómo se achica esa brecha, pero en algún momento eso tiene que tender a converger. ", concluyó.