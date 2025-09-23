En una jornada de importantes señales para la economía argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a través de sus redes sociales una noticia de alto impacto: el Banco Mundial agilizará la aprobación de financiamiento por hasta 4.000 millones de dólares para el país en los próximos meses. El anuncio se produce en un contexto de fuerte repercusión política, tan solo horas después de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

"Agradecemos al Banco Mundial y a su presidente, Ajay Banga, por el apoyo a la Argentina", expresó Caputo en su cuenta de la red social X, compartiendo la novedad que fue detallada por la propia entidad financiera a través de un comunicado oficial. Este gesto es visto en los mercados y en el ámbito político como una contundente muestra de confianza en el rumbo económico del país.

Confianza en las reformas y los objetivos del financiamiento

El comunicado del Banco Mundial subraya que esta decisión refleja la "firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo". El objetivo principal de estos fondos es respaldar la agenda de reformas estructurales y el crecimiento a largo plazo que impulsa la gestión actual.

El paquete de US$4000 millones no se destinará a las arcas del Tesoro de manera discrecional, sino que apuntará a financiar proyectos en sectores considerados motores clave para la competitividad y el desarrollo del país. El organismo detalló las áreas prioritarias:

Potenciar la minería y los minerales críticos.

Impulsar el turismo como una fuente genuina de empleo y desarrollo local.

Ampliar el acceso a la energía.

Fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Aceleración de un paquete de apoyo ya anunciado

Es importante destacar que estos 4.000 millones de dólares forman parte de un paquete de apoyo más grande, de US$12.000 millones, que el Banco Mundial había anunciado en el mes de abril, en el marco del levantamiento del cepo cambiario. La novedad de ahora no radica en la asignación de nuevos fondos, sino en la decisión del organismo de acelerar drásticamente los plazos de aprobación de los proyectos comprendidos en ese acuerdo marco.

Aquel anuncio de abril se complementaba con el respaldo de otras entidades multilaterales, conformando un sólido blindaje financiero para el programa económico del gobierno, que incluía US$20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros US$10.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A diferencia de los desembolsos del FMI, los fondos del Banco Mundial y del BID se pactan para fines específicos y se liberan a medida que avanzan los programas concretos.

El desglose del programa de apoyo del Banco Mundial

El programa total de US$12.000 millones anunciado en abril se compone de tres pilares fundamentales, ejecutados por las distintas agencias del Grupo Banco Mundial:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): Compromete US$5.000 millones para iniciativas del sector público destinadas a mejorar la administración tributaria, la educación, el desarrollo de habilidades y la construcción de infraestructura crítica. De este monto, una operación por US$1.500 millones ya fue desembolsada en abril. Corporación Financiera Internacional (IFC): Su objetivo es invertir y movilizar hasta US$5.500 millones para apoyar directamente al sector privado en áreas como infraestructura, minerales críticos, agroindustria y energía. Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA): Emitiría garantías por alrededor de US$1.500 millones para facilitar el acceso al crédito, especialmente para las PyMEs, y ayudar a atraer inversión privada en infraestructura.

Si bien el anuncio representa un importante espaldarazo, el comunicado del organismo multilateral aclara que todas las operaciones propuestas están, como es habitual, sujetas a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Con información de Todo Noticias, redactado y editado por un periodista de ADNSUR