El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes que firmará un swap de monedas por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, y, a horas de conocerse esta decisión, los mercados comenzaron la semana con señales positivas: los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) muestran subas.

El gobierno nacional indicó que el objetivo del acuerdo es garantizar estabilidad macroeconómica, hacer frente a posibles escenarios de volatilidad cambiaria y asegurar el pago de la deuda externa que el país deberá afrontar en los próximos meses.

Por lo que el mercado dio una buena respuesta tras el anuncio, tal como se esperaba:

🔹 En la jornada de este lunes 20 de octubre:

Las acciones argentinas suben hasta un 3% en Nueva York.

Los bonos en dólares avanzan hasta un 1%.

El riesgo país, sin embargo, sigue alto, por encima de los 1.000 puntos básicos.

🔹 Por otro lado, el dólar también muestra movimientos:

El dólar oficial sube $20 y se vende a $1.495 en el Banco Nación.

El dólar blue se vende a $1.490.

El MEP cotiza a $1.528 y el contado con liquidación (CCL) a $1.537.

Este apoyo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei incluye no solo el swap por US$20.000 millones, sino también un programa financiero con fondos de inversión por un monto similar. La noticia llega en un momento clave: faltan solo cinco días hábiles para las elecciones legislativas, donde el oficialismo busca aumentar su representación en el Congreso.

Desde el mercado, la consultora Invecq señaló: “Con solo cinco ruedas antes de los comicios, el mercado se mantiene en modo defensivo y a la espera de mayores precisiones”, según publica NA.

Roberto Geretto, de AdCap, opinó: “La extensión del acuerdo con EE. UU. de US$20.000 a US$40.000 millones permite blindar el programa financiero hasta 2027, independientemente del resultado electoral”.

Según Geretto, el resultado de las elecciones no afectaría la capacidad de pago en el corto plazo, aunque sí podría influir en la posibilidad de aplicar reformas económicas.

Desde VetNet Financial Research agregaron que: “Se trata de una muy fuerte campaña de expectativas a favor de la estabilidad financiera en Argentina y, por consiguiente, de su gobierno actual”.