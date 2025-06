Transparencia en salud: el Gobierno lanzará una web con precios y planes de todas las prepagas

En un contexto de fuerte presión inflacionaria en los servicios privados de salud, el Gobierno busca dar un paso clave hacia la transparencia del sistema de medicina prepaga. Tras varios meses intentarán ordenar el acceso a la información y limitar prácticas especulativas.

Actualmente, los aumentos en las prepagas no solo afectan a millones de afiliados, sino que además impactan de forma directa en el índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Aunque la inflación general muestra señales de desaceleración, el rubro salud y especialmente las prepagas, sigue con ajustes mensuales por encima del promedio. Según el organismo oficial, los servicios de salud aumentaron un 2,9% en mayo, frente al 1,5% general. En zonas como el Noroeste, las subas interanuales alcanzan el 87%.

Frente a esta situación, el Ministerio de Salud lanzará la semana próxima una página web con información completa, detallada y actualizada sobre las empresas de medicina prepaga, sus planes y precios. El objetivo es facilitar el acceso a datos concretos y evitar distorsiones, tanto para los consumidores como para los reguladores.

La plataforma, desarrollada por la Superintendencia de Servicios de Salud, permitirá consultar los valores por empresa, plan, zona geográfica, edad del afiliado, tipo de aporte (monotributo o relación de dependencia) y composición familiar. Además, contará con filtros para comparar planes y coberturas de forma ágil.

Actualmente existe un portal similar, pero con fallas estructurales: muchas empresas no cargaban los datos, lo que generaba información incompleta o desactualizada. Con la nueva herramienta, eso cambiará. Las prepagas estarán obligadas a actualizar sus precios y condiciones dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC, el mismo plazo que tienen para comunicar aumentos a los afiliados.

La Superintendencia de Salud también anunció una reforma del sistema de sanciones. Desde 2025, las entidades deberán responder cualquier requerimiento oficial en un máximo de cinco días corridos y tendrán 30 días hábiles para resolver denuncias, frente a los plazos actuales que pueden extenderse hasta dos años.

Se elimina además la opción de pagar una multa mínima sin corregir la infracción. Ahora, las sanciones serán progresivas según la gravedad de la falta y la reincidencia. En casos graves, podrán superar los $30 millones, muy por encima del pago voluntario de $35.000 que regía hasta 2023.

LOS AUMENTOS DE PREPAGAS EN JULIO

Seis de las principales empresas de medicina prepaga ya confirmaron que aumentarán sus cuotas a partir de julio y se transformaron en un nuevo golpe al bolsillo para el primer día del séptimo mes del año.

Los nuevos valores estarán en línea con la inflación general de mayo, que según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), fue del 4,2%, con una suba puntual de 1,5% en el rubro salud. En este contexto, las empresas de medicina privada buscan ajustar sus tarifas sin desentonar con la evolución reciente del índice de precios.

Estas actualizaciones impactarán en las facturas que llegarán a los afiliados en julio. De esta manera, se consolida una tendencia de aumentos mensuales que busca seguir el ritmo de la inflación, luego de la eliminación del congelamiento de tarifas que rigió hasta fines de 2023.

OSDE, una de las prepagas con mayor cantidad de afiliados en el país, aplicará una suba del 1,8%. Galeno ajustará sus valores en un 1,9%, mientras que Swiss Medical informó que los incrementos promedio serán de 1,25%, según el plan contratado. Por su parte, el Hospital Italiano comunicó una suba del 1,3%, Federada Salud del 1,5% y Sancor Salud del 1,2%.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR