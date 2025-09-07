En un contexto económico donde la inflación sigue siendo un desafío constante, las expectativas salariales de quienes buscan empleo reflejan una creciente demanda de ingresos que supera ampliamente el ritmo inflacionario. Los trabajadores no solo buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino que también ajustan sus pretensiones en función de las condiciones cambiantes del mercado laboral y sus propias necesidades.

Esta tendencia se observa claramente en los datos más recientes, donde el salario promedio esperado por los postulantes mostró un aumento significativo durante julio de 2025.

Un reciente estudio realizado por el portal de empleo Bumeran reveló que, durante el séptimo mes de 2025, el salario pretendido promedio de los postulantes se ubicó en $1.680.843 mensuales, un aumento del 5,18% respecto al mes anterior. Esta cifra supera en 3,2 puntos porcentuales la inflación registrada en julio, que cerró en 1,9%.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Desde enero, el crecimiento acumulado de los salarios solicitados fue del 30,71%, muy por encima del índice de precios al consumidor (IPC) acumulado del 17,3%. En términos interanuales, la brecha es aún más notable: las remuneraciones pretendidas crecieron un 67,56%, mientras que la inflación interanual fue del 36,6%. Esto indica un aumento en las expectativas salariales que va más rápido que el ritmo inflacionario. Por otro lado, la brecha de género en el salario pretendido alcanzó un 10,85% en julio, con hombres solicitando en promedio $1.758.210 y mujeres $1.586.061 mensuales.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

DIFERENCIAS SALARIALES SEGÚN CARGOS Y SECTORES

El informe también destacó cómo varían los salarios requeridos según el nivel del puesto y el sector laboral. En julio, los postulantes para cargos de supervisor o jefe solicitaron en promedio $2.257.992, mientras que para niveles semi senior y senior la cifra fue de $1.742.773 y para posiciones junior de $1.181.296.

Los sectores que presentaron las expectativas salariales más altas fueron Ingeniería electromecánica, con un salario promedio de $3.700.000 para supervisores y jefes; Ingeniería eléctrica y electrónica, con $3.000.000 para semi senior y senior; y Veterinaria, con $2.525.000 para posiciones junior. En contraste, los sectores con los salarios pretendidos más bajos fueron Mantenimiento y limpieza ($750.000 para juniors), Camareros ($850.000 para semi senior y senior) y Hotelería ($912.500 para supervisores y jefes).

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS PRETENDIDOS EN 2025

Durante los primeros siete meses de 2025, las remuneraciones solicitadas mostraron incrementos mensuales constantes, destacándose los aumentos de enero (7,30%), marzo (5,34%) y julio (5,18%). Los valores mensuales promedio registrados fueron:

Enero: $1.379.808

Febrero: $1.427.606

Marzo: $1.503.863

Abril: $1.573.440

Mayo: $1.588.986

Junio: $1.598.091

Julio: $1.680.843

Este panorama refleja una dinámica del mercado laboral donde las expectativas salariales están en constante movimiento y tienden a superar el aumento general de precios, marcando un desafío para la negociación entre empleadores y trabajadores.

Confirmaron el traslado de un feriado nacional y habrá un nuevo fin de semana largo en Argentina

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR