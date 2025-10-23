Trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 según la categoría

A partir de noviembre de 2025, el salario de referencia para las empleadas domésticas no presenta cambios respecto del último ajuste registrado en septiembre. La ausencia de un nuevo acuerdo en las negociaciones paritarias mantiene vigentes los valores fijados por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). Estas cifras son esenciales tanto para empleadores como para trabajadores, ya que impactan directamente en la liquidación mensual y en el cálculo de los pagos por hora en todo el país, mientras se espera un nuevo incremento formal.

A continuación, se detallan los montos de referencia y los procedimientos administrativos que deben cumplir los empleadores y el personal que trabaja en esta actividad.

Cuánto se paga la hora en noviembre de 2025

De acuerdo con la grilla difundida por la Upacp, en noviembre de 2025 se utilizan como referencia los valores establecidos para septiembre, correspondientes al último tramo del aumento definido hasta la fecha.

Para el personal contratado por horas, la remuneración mínima se establece de la siguiente manera:

$3.052,99 por hora para personal con retiro.

$3.293,99 por hora para personal sin retiro.

Estos valores mínimos se aplican a quienes cumplen tareas durante menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. El objetivo es garantizar una base salarial uniforme en todo el territorio argentino. Además de esta cifra, los acuerdos deben incorporar en la liquidación mensual conceptos adicionales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social, una obligación que rige también para los contratos por jornada completa.

Salario mensual según la modalidad de contratación

El salario mensual también toma como parámetro los valores de septiembre ante la ausencia de una nueva paritaria. En el caso de quienes trabajan con un esquema de jornada mensual, superando las 24 horas semanales con un mismo empleador, los valores de referencia para noviembre son los siguientes:

$374.541,36 para personal con retiro.

$416.485,63 para personal sin retiro.

Estos montos, dispuestos por el régimen de la ley n.º 26.844, son la base a la cual se deben sumar los adicionales correspondientes a cada trabajador, como antigüedad y otros conceptos obligatorios. Cuando la cantidad de horas trabajadas es menor a la jornada completa, las remuneraciones se calculan de manera proporcional, asegurando parámetros claros para la liquidación.

Escala salarial completa vigente desde septiembre de 2025

Primera categoría – Supervisor/a

Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: Hora: $3.683,21 Mensual: $459.471,73

Sin retiro: Hora: $4.034,05 Mensual: $511.800,22

Segunda categoría – Personal para tareas específicas

Cocineros/as contratados de forma exclusiva y otras tareas del hogar que requieren especial idoneidad.

Con retiro: Hora: $3.487,00 Mensual: $426.875,19

Sin retiro: Hora: $3.822,91 Mensual: $475.184,56

Tercera categoría – Caseros

Personal encargado del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habita por motivo del contrato.

Hora: $3.293,99

Mensual: $416.485,63

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes o adultos mayores.

Con retiro: Hora: $3.293,99 Mensual: $416.485,63

Sin retiro: Hora: $3.683,21 Mensual: $464.129,59

Quinta categoría – Personal para tareas generales

Incluye tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, y demás tareas típicas del hogar.

Con retiro: Hora: $3.052,99 Mensual: $374.541,36

Sin retiro: Hora: $3.293,99 Mensual: $416.485,63

Registro del personal: un trámite obligatorio

Según explica Infobae, la normativa obliga a los empleadores a cumplir con el procedimiento de registro en la plataforma digital correspondiente, un trámite ineludible sin importar la cantidad de horas semanales pactadas ni la modalidad contractual.

El proceso de registro se realiza de manera digital:

El empleador debe ingresar a la web de AFIP con su clave fiscal. Es necesario cargar los datos del empleado. Al ingresar el CUIL, el sistema incorpora la información personal automáticamente. La siguiente pantalla permite al empleador completar campos obligatorios sobre la relación laboral: tipo de trabajo, cantidad de horas semanales, modo de liquidación y fecha de ingreso. A continuación, se debe ingresar el domicilio del trabajador. Finalmente, se carga el domicilio laboral, que debe coincidir con el lugar donde se desarrollarán las tareas. Antes de finalizar, el sistema presenta un resumen de toda la información para su verificación.

Este procedimiento es indispensable para la confección del recibo de sueldo, la declaración de los conceptos legales y, principalmente, para asegurar los derechos de quienes desempeñan tareas en casas particulares.

Incertidumbre a la espera de un nuevo acuerdo paritario

La falta de un nuevo acuerdo en el sector genera incertidumbre respecto del poder adquisitivo de los sueldos. En noviembre, la referencia obligatoria son las cifras de septiembre, una situación que se mantendrá hasta que las autoridades y los representantes gremiales concreten una nueva negociación formal.