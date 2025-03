Torres en el Foro PescAR: "Cuando hagamos una mesa de competitividad, todos los sectores tendremos que hacernos cargo de los costos operativos"

En el marco del Foro PescAR, celebrado en Puerto Madryn, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, enfatizó la relevancia de la industria pesquera como motor de desarrollo y aseguró que Argentina podría exportar 20 veces más si se superaran las barreras estructurales que afectan la competitividad del sector.

Ante más de 700 asistentes, entre empresarios, representantes sindicales, autoridades gubernamentales y especialistas, Torres subrayó la falta de inversión en infraestructura y el impacto del centralismo como factores que han limitado el crecimiento de la actividad. “Las provincias exportadoras generamos las divisas que necesita el país, pero no vemos que esos recursos vuelvan en rutas, puertos o mejoras que nos permitan ser más competitivos”, cuestionó el mandatario.

El gobernador propuso la creación de una mesa de competitividad en la que participen todos los actores clave del sector: gobierno, empresarios y sindicatos.

“Nos podemos sentar para plantear una agenda inteligente, pero si hacemos una mesa de competitividad, nos tenemos que hacer cargo de los costos operativos. No se trata solo de discutir problemas, sino de buscar soluciones concretas que generen empleo genuino y fortalezcan la industria pesquera”, sostuvo.

En su intervención, Torres dejó en claro que el gobierno de Chubut impulsará medidas para potenciar el desarrollo del sector, pero advirtió que el éxito dependerá del compromiso real de todos los involucrados. “Si logramos superar las trabas estructurales y damos un salto de calidad en la industria, podríamos exportar mucho más y convertirnos en un referente internacional. Pero para eso, todos tenemos que tirar para el mismo lado”, concluyó.

EL RECLAMO POR LA INFRAESTRUCTURA Y ALIVIO FISCAL

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de inversión en obras estratégicas. En un contexto donde el Gobierno Nacional pone en duda la continuidad de la obra pública, Torres diferenció entre el mal uso de los fondos y la importancia de contar con infraestructura para potenciar la producción. “Cuando se roba, la obra pública es una estafa. Pero cuando se hace con transparencia y con una mirada de desarrollo, es una oportunidad para que nuestros puertos sean más competitivos”, afirmó.

También criticó la presión fiscal que enfrenta el sector, especialmente por los derechos de exportación. “Si los impuestos que se recaudan no se traducen en mejoras concretas para la actividad, lo lógico sería eliminarlos. Eso es un verdadero alivio fiscal y permitiría dinamizar la producción”, explicó.

En este sentido, Torres advirtió que el país necesita generar condiciones para que la pesca no solo sea una actividad extractiva, sino que agregue valor y genere más empleo. “No podemos seguir exportando solo materia prima sin procesar. Tenemos que industrializar, generar más trabajo y desarrollar la cadena de valor dentro de la provincia”, sostuvo.

EL ROL DE LOS EMPRESARIOS Y SINDICATOS EN LA COMPETITIVIDAD

Además de los reclamos al Estado, Torres planteó una autocrítica hacia el propio sector pesquero y sus actores. “No podemos pensar la competitividad solo desde la estructura fiscal. También hay cuellos de botella internos que debemos resolver”, señaló.

Criticó el hecho de que, en momentos de crisis, se busque apoyo del gobierno, pero en épocas de bonanza no se generen los espacios de diálogo para mejorar la actividad. “Cuando el precio del recurso no es el esperado, todos levantan el teléfono para llamar al gobernador. Pero la solución no puede ser solo reclamar al Estado, sino también revisar costos operativos, mejorar la eficiencia y discutir temas clave como las relaciones laborales con los gremios”, afirmó.

En esa línea, hizo un llamado a la responsabilidad compartida. “Necesitamos que todos los sectores se comprometan: la política, el empresariado y los sindicatos. Si queremos un sector más fuerte y sostenible, debemos sentarnos en una mesa de trabajo real y hacernos cargo de los problemas”, concluyó.

LA AGENDA DEL EVENTO

Entre las 11.50 y las 12.30, se llevará a cabo un debate sobre la industria naval, con un panel integrado por Domingo Contessi, presidente de Astillero Naval Contessi; Facundo Enrique Godoy, presidente y gerente general de Tecnopesca Argentina (TPA); y Florencia Garrido, presidente de la Cámara de la Industria Naval Mar del Plata (CINMDP) y vicepresidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA). El periodista especializado en pesca, Guillermo Nahum, será el encargado de moderar.

En cierre de la primera etapa del evento, entre las 12.30 y las 13, será con una exposición sobre la perspectiva política. La charla será brindada por Sergio Berensztein, analista político, docente, investigador, escritor y columnista, presidente de Berensztein Consultora de Análisis Político y Estratégico.

Por la tarde, a las 14.45, se brindará un adelanto del documental “Captura Salvaje, pescando el langostino perfecto”. Además, se mostrarán imágenes del backstage, con la participación del director de StoryLab, Diego Palacio. La charla será moderada por Leonardo Redolfi, periodista y miembro del Comité Organizador del Foro PescAR.

Entre las 15.10 y 15.50, se realizará el panel de ciencia, con la participación de Alejandra Volpedo, directora del Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA-CONICET-UBA); André Martins Vaz Dos Santos, profesor en la Universidad Federal de Paraná (UFPR) en Brasil, especialista en pesquerías; y Otto Wöhler, director Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La charla será moderada por Santiago Díaz, veterinario uruguayo, docente y consultor especializado en productos pesqueros.

Luego será el turno del panel sobre “Innovación sostenible en la industria pesquera”, protagonizado por José María García de Francisco, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada de España, y del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, quien hará las veces de moderador.

Más tarde habrá una charla vinculada con las certificaciones para la pesca sostenible, a cargo de Rodrigo Polanco, responsable para Sudamérica del Programa de Certificación de Pesquerías Sostenibles del Marine Stewardship Council (MSC) y un segundo panel de pesca, donde disertarán Damián Santos, CEO del Grupo San Isidro y secretario de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP); Gustavo González, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH); y Raúl Cereseto, CEO del Grupo BeFish y miembro de CAFACH. Ese último encuentro estará moderado por Roberto Garrone, periodista especializado en pesca.

Por último, el analista económico-financiero, docente, columnista, Socio Fundador y Director de Silver Cloud Advisors, Claudio Zuchovicki, brindrá una charla sobre perspectivas económicas y financieras.

Para los organizadores, la variedad de charlas y paneles convierten al foro en una oportunidad única para todos los actores de la industria pesquera.