En una jornada marcada por la tensión económica, el dólar oficial minorista se mantuvo durante este viernes arriba de los $1.500. Esta semana, la cotización de la divisa estadounidense subió 3,41% y casi 10% desde las elecciones bonaerenses, que aceleraron la presión sobre el tipo de cambio.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio al que accedieron los ahorristas minoristas se ubicó en $1.523,679 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.525. En el Banco Nación, tomado como referencia, cerró a $1.515.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.475, sin cambios respecto al cierre del jueves. En lo que va del mes, subió 9,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

Los bonos argentinos volvieron a caer y el riesgo país ya roza los 1.500 puntos básicos. Ese número ubica a la Argentina como el segundo país de América Latina con peor performance, solo superado por Venezuela.

La intervención del Banco Central

Las reservas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer de forma significativa este viernes. Según se informó oficialmente, la entidad vendió US$ 678 millones en la última rueda de la semana para contener la escalada del dólar.

Durante el jueves, el BCRA se había desprendido de US$ 379 millones. En total, durante los tres días que intervino en el mercado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda, las reservas cayeron en US$ 1.100 millones.

Rava Bursátil analizó que “el mercado local opera bajo presión tras la fuerte venta de USD 379 millones de reservas por parte del BCRA, en un esfuerzo por sostener el tipo de cambio en el techo de la banda. El ministro de Economía defendió la solidez del programa económico, atribuyó la volatilidad a un “ataque político fenomenal” y comentó que se trabaja para asegurar el pago de los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026”.

“Además, el BCRA implementó nuevas restricciones para personas vinculadas a entidades financieras: se prohíbe la operación de dólar MEP o CCL por 90 días si compran dólar oficial, lo que busca limitar la práctica de cruzar mercados”, detalló.

En tanto, Max Capital señaló que “el gobierno sostiene que las intervenciones en el techo ‘absorberán todos los pesos del mercado’, quitando presión sobre el tipo de cambio, insistiendo en la pregunta sin sentido de ‘¿con qué pesos?’, a pesar de la abundante evidencia y teoría económica en contra de esa visión”.

En medio de la incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en un canal de streaming que “el programa económico está hecho para que los dólares sirvan para defender el techo de la banda”. Y agregó: “No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR