Tarjetas de crédito: qué pasa con la morosidad récord y cómo evitar caer en la trampa del “pago mínimo”

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El último informe del Banco Central encendió una luz roja sobre las finanzas familiares: la morosidad en tarjetas de crédito volvió a subir y ya se ubica en torno al 5 % en agosto, el nivel más alto en al menos 15 años. Detrás de esa cifra hay algo más que estadísticas: miles de familias que no logran cubrir el resumen mensual y terminan pateando los pagos hacia adelante, en un contexto de ingresos que no alcanzan y precios que, más allá de los índices oficiales, siguen subiendo.

Según el Banco Central, la mora en tarjetas acumula ocho meses consecutivos de aumento. En julio llegó al 5% y en agosto ya alcazó el 6%, según se comentó desde un banco local. Meses atrás, ese índice no llegaba al 2%.

No se trata solo de gastos extraordinarios: muchas familias usan la tarjeta para comprar alimentos o pagar servicios, lo que refleja la pérdida del poder adquisitivo.

El organismo también informó que el crédito irregular en general (sumando todos los préstamos al sector privado) trepó a casi un 3%, mostrando que el deterioro no se limita al consumo con plástico: es un reflejo de una economía que sigue ajustándose por el lado de los ingresos.

El “efecto revolving”: pagar poco hoy, pero mucho mañana

Si alguna vez pagaste solo el “mínimo” del resumen de tu tarjeta, probablemente hayas sentido alivio por no quedar en rojo. Pero ese alivio puede convertirse en una trampa: lo que se conoce como “efecto revolving”.

En palabras simples: Cuando pagás solo “el mínimo”, el resto del saldo se financia automáticamente con intereses. Esos intereses se suman al capital y generan nuevos intereses el mes siguiente.

Si seguís pagando solo el mínimo, la deuda se “recicla” cada mes, y puede crecer incluso aunque sigas pagando puntualmente.

A ese mecanismo se lo llama crédito rotativo o ‘revolving’. En Argentina, el costo financiero total por pagar sólo el mínimo ronda el 10 % mensual, según estimaciones de medios especializados, para tarjetas bancarias (en otros sistemas, puede ser aun más elevado). Traducido: si una familia deja un saldo de $100.000, en un mes puede deber $110.000 o más, sin haber hecho nuevas compras.

Por eso, pagar el mínimo puede servir como salvavidas temporal, pero si se repite varios meses, se convierte en un agujero difícil de cerrar.

Una deuda que puede triplicarse en pocos meses pagando el mínimo

Un ejemplo sencillo puede ayudar a entender mejor el efecto ‘revolving’. Si una familia gasta todos los meses 1 millón de pesos, de forma fija, en distintas compras (desde supermercado, hasta combustible, servicios, etc), pero sólo puede afrontar el pago mínimo, que suele oscilar el 10%, se encontrará en poco tiempo con un fuerte rojo en su economía.

El primer mes, paga 100.000 pesos, pero vuelve a consumir 1 millón. Al segundo mes, abona nuevamente el mínimo, pero ahora sobre el saldo anterior (900.000 pesos, más intereses del 10%). Y así sucesivamente, al cuarto mes esa familia (o usuario individual) tendrá una deuda 3 millones de pesos, pero aún debe afrontar las compras del mes por otro millón de pesos.

Esto se refleja en el siguiente cuadro: Mes Gasto nuevo Pago mínimo Intereses generados Deuda al cierre 1 $1.000.000 $100.000 $90.000 $990.000 2 $1.000.000 $199.000 $179.100 $1.970.100 3 $1.000.000 $297.010 $267.309 $2.940.399

Dicho de otro modo, en apenas tres meses la deuda inicial, no pagada en el primer mes, se triplicó, pese a que los pagos mínimos se hicieron puntualmente.

Alguien podría pensar: “Igualmente me conviene, porque durante 3 meses no pagué casi nada de los consumos, es como un préstamo para salir de una urgencia”. Sin embargo, se trata de un crédito demasiado caro: si se suman las columnas de los pagos mínimos, más los intereses acumulados, se verá que el deudor pagó más de 1,1 millón de pesos en esos 3 meses; pero al cabo de ese lapso, todavía debe los 3 millones completos.

Hay una situación que se agrava aún más, cuando el usuario no logra ni siquiera pagar el mínimo del período. Esto lleva a acumular intereses punitorios, que son las sanciones por la falta de pago, lo que suma otro 50% de la tasa normal.

Así, el costo financiero total puede elevarse desde el 100 al 150% anual, lo que significa que, de un mes al otro, una deuda de 1 millón de pesos se le añadieron otros 150.000 pesos.

El Banco del Chubut lanzó un plan para refinanciar saldos impagos

El plan permite refinanciar saldos impagos en hasta 60 o 72 cuotas, según la situación crediticia de cada cliente, con dos meses de gracia antes del primer vencimiento.

A través de la app del banco, quienes venían pagando el mínimo pueden acceder directamente a la refinanciación en estos términos, en tanto que quienes no pudieron abonar ese piso, deben acercarse personalmente al banco.

Lo que conviene tener claro si usás tarjeta de crédito

Las tarjetas son una herramienta útil si se manejan con cuidado, pero pueden volverse una fuente de endeudamiento crónico si no se las entiende bien. Acá van algunos consejos simples, que suelen ofrecer los mismos bancos emisores de tarjetas, para que tu resumen no se convierta en una pesadilla:

Pagá el total del resumen cuando puedas. Si saldás todo, no generás intereses.

Usá el pago mínimo solo en emergencias. Es una solución momentánea, no un hábito.

Mirar el “Costo Financiero Total” (CFT). Incluye comisiones, seguros e impuestos; es la cifra que refleja el costo real.

Evitá seguir usando la tarjeta si tenés saldo impago. Cada compra nueva se suma a una deuda que ya aplica intereses.

Hablá con tu banco antes de caer en mora. La mayoría ofrece planes de refinanciación más convenientes que el “revolving automático”.

Llevá un control mensual de tus gastos. Una planilla simple o una app te ayudan a saber cuánto podés pagar sin endeudarte.

Leé las condiciones del contrato. No todos los plásticos tienen las mismas tasas o comisiones.

Desconfiá de las “cuotas eternas”. Cuotas muy bajas suelen esconder intereses altos.

La contracara: los ingresos que crecen por debajo de la inflación

El aumento de la morosidad con tarjetas muestra que muchas familias están usando el crédito para cubrir necesidades básicas.

La otra cara de esa misma moneda está en la caída de los ingresos, que en muchos sectores se han actualizado por debajo de la inflación, especialmente en el sector público nacional, como el ámbito universitario.

Un reciente informe del economista Nadían Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fislcal (IARAF), señala que, hasta agosto de este año, los salarios de trabajadores públicos acumularon una pérdida del 14% en comparación con noviembre de 2023.

Por otra parte, los jubilados con la mínima perdieron un 5%, los asalariados privados formales se mantuvieron estables y los jubilados con haber sin bono lograron una mejora real del 10 por ciento.

Frente al año 2017, que fue el de ingresos más altos de los últimos 9 años, los jubilados con la mínima pierden un 23% de poder adquisitivo, mientras los pasivos sin bonos tienen un retroceso mayor, del 41%.

Los asalariados privados formales muestran una pérdida del 20% en relación al promedio de 2017. En tanto, los empleados públicos registran un retroceso del 33%, lo que demandaría un aumento del 50% para volver a los niveles de aquel año, según precisó el mismo analista ante diario Infobae.

Financiar las compras habituales, para la vida diaria, con tarjeta de crédito es una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero al hacerlo, se corre el riesgo de entrar en un círculo peligroso: el del endeudamiento rotativo.

La clave, en todo caso, sigue siendo entender cómo funcionan las tarjetas y evitar que los intereses se acumulen. Claro que, en materia de estrategias de subsistencia en tiempos tan complejos, nadie tiene la receta perfecta.