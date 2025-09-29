Tras una mesa de trabajo conjunta, se resolvió suspender por 60 días el aumento tarifario aprobado a nivel local, crear una nueva categoría social para jubilados y personas con discapacidad, y reforzar los subsidios existentes. Durante una conferencia de prensa, las autoridades municipales y de la Cooperativa de Servicios Públicos explicaron que la causa principal de los elevados montos no reside en la gestión local, sino en el desmesurado incremento del costo mayorista de la energía dispuesto por el Gobierno Nacional.

La presentación de las medidas se realizó en el municipio y contó con la participación de actores clave en la gestión de la crisis, incluyendo al interventor de la Cooperativa, Juan Manuel Ibáñez; la Defensora del Pueblo de Chubut, Claudia Bard; y concejales de diversas fuerzas políticas. El intendente Biss fue enfático al señalar que el problema de fondo excede la competencia municipal, detallando que el costo de la energía mayorista facturado por CAMMESA a la cooperativa local se incrementó un 325% entre agosto de 2023 y agosto de 2024, acumulando un alza del 475% en los últimos dos años.

El diagnóstico oficial: costo mayorista y recategorización

El jefe comunal desglosó la composición de las facturas para aclarar el origen de los aumentos. "Queremos aclarar que no hay ningún tipo de tasa municipal que hoy se esté cobrando en la factura de energía", afirmó Biss, explicando que estas fueron eliminadas tiempo atrás, a excepción de la tasa de bomberos. Sostuvo que el 40% del total de cada boleta corresponde a impuestos, siendo la mayoría de origen nacional, como el IVA.

Otro factor determinante, según las autoridades, es la segmentación de usuarios impuesta por la Nación. Cada vez más vecinos son recategorizados automáticamente en el segmento N1 (altos ingresos), lo que los obliga a pagar la tarifa plena de $76 por kilovatio, sin acceso a subsidios. “Incluso jubilados que cobran la mínima o familias que deberían estar en sectores subsidiados” terminan en esta categoría, señaló el intendente. Actualmente, en Rawson hay 7.500 usuarios N1, 3.500 N2 y 5.300 N3, aunque muchos de estos últimos superan el límite de consumo subsidiado y terminan pagando como N1.

Un paquete de medidas concretas de alivio

Para contrarrestar esta situación, el municipio, la cooperativa y el Concejo Deliberante acordaron un plan de acción inmediato con varios ejes:

Suspensión del aumento tarifario local: Se congela por 60 días la aplicación del incremento que había sido aprobado por ordenanza. El objetivo es demostrar a los vecinos que, aun sin este ajuste, las facturas seguirán siendo elevadas debido al costo nacional de la energía. Nueva Categoría Social: Se creará por ordenanza una categoría especial para jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Este grupo accederá a un subsidio del 50% en los servicios de energía y agua, con un tope de consumo de 300 kW. Refuerzo del Programa de Electrointensivos: Se fortalecerá el subsidio municipal para familias que no tienen acceso a la red de gas natural y dependen de la electricidad para calefaccionarse. Este programa ya asiste a 350 hogares y ha representado una inversión municipal de más de 170 millones de pesos en lo que va del año. Medidas de acompañamiento inmediato: Hasta el próximo ciclo de facturación, se suspenderán los cortes del servicio por falta de pago. Además, se ofrecerá la posibilidad de realizar pagos parciales y se eliminarán los intereses por mora en las facturas ya vencidas. Ventanilla única de asesoramiento: La Municipalidad, la Cooperativa y la Defensoría del Pueblo habilitarán puntos de atención para ayudar a los usuarios con el trámite de recategorización en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), buscando que aquellos clasificados incorrectamente como N1 puedan recuperar los subsidios. Auditoría del sistema de facturación: Se ha encargado a una universidad la realización de una auditoría completa sobre los sistemas de medición y facturación de la cooperativa, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y proponer mejoras.

Un frente común para buscar soluciones

El interventor de la Cooperativa, Juan Manuel Ibáñez, confirmó la adhesión de la entidad a la suspensión del aumento y aseguró que una revisión interna de las facturas arrojó que "casi el 100% de la facturación estaba acorde al consumo". Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Dulio Monti, destacó que las medidas buscan dar claridad a los vecinos sobre el origen del problema.

Finalmente, la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, valoró el diálogo y el trabajo conjunto para destrabar el conflicto. “Estas medidas están en consonancia con los pedidos de los usuarios”, afirmó, y puso su oficina a disposición para seguir acompañando a los vecinos en sus reclamos y en el proceso de recategorización. "Sabemos que los costos actuales son muy difíciles de afrontar, y como municipio decidimos acompañar a los vecinos con medidas concretas", concluyó el intendente Biss.