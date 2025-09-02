En un contexto económico desafiante, donde la inflación y el costo de vida suben sin pausa, los trabajadores del sector de la construcción enfrentan realidades salariales que varían considerablemente según la región del país y el nivel de especialización. Para muchos albañiles, entender cuánto se percibe por hora de trabajo no solo es una cuestión de números, sino un aspecto fundamental para planificar su economía familiar y enfrentar los gastos cotidianos.

Al mismo tiempo, este dato resulta clave para las empresas constructoras, que deben ajustar sus presupuestos y ofertas en función de estas variaciones salariales. Además, el mercado laboral en general utiliza esta información para analizar la dinámica sectorial y regional, identificar brechas y diseñar políticas adecuadas.

Por eso, conocer en detalle los salarios por hora que rigen en diferentes zonas y categorías laborales se vuelve imprescindible para trabajadores, empleadores y autoridades, especialmente en un escenario donde cada peso cuenta y el costo de vida presiona cada vez más.

CUÁLES SON LAS ZONAS GEOGRÁFICAS

Existen cuatro zonas geográficas con diferencias salariales para compensar variaciones en el costo de vida y condiciones laborales:

Zona I: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y provincias del centro y norte.

Zona II: Neuquén, Río Negro, Chubut.

Zona III: Santa Cruz.

Zona IV Austral: Tierra del Fuego.

CUÁNTO COBRAN SEGÚN SU CATEGORÍA

ZONA I

Ayudante: $2.593,49 por hora

½ Oficial: $2.818,87 por hora

Oficial: $3.056,88 por hora

Oficial especializado: $3.590,07 por hora

Sereno: $472.113,10 por mes

ZONA II

Ayudante: $2.593,49 + $440,78 por hora

½ Oficial: $2.818,87 + $479,34 por hora

Oficial: $3.056,88 + $519,89 por hora

Oficial especializado: $3.590,07 + $610,31 por hora

Sereno: $472.113,10 + $80.259,94 por mes

ZONA III

Ayudante: $2.593,49 + $2.126,78 por hora

½ Oficial: $2.818,87 + $2.310,27 por hora

Oficial: $3.056,88 + $2.507,06 por hora

Oficial especializado: $3.590,07 + $2.943,86 por hora

Sereno: $472.113,10 + $387.133,55 por mes

ZONA IV

Ayudante: $2.593,49 + $2.593,49 por hora

½ Oficial: $2.818,87 + $2.818,87 por hora

Oficial: $3.056,88 + $3.056,88 por hora

Oficial especializado: $3.590,07 + $3.590,07 por hora

Sereno: $472.113,10 + $472.113,10 por mes

Cabe recordar que a estos salarios básicos se suman diferentes conceptos adicionales que pueden impactar en el ingreso final del trabajador.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR