Este martes 14 de octubre, el tipo de cambio oficial minorista aumentó $10 en su cotización, tras la fuerte caída de $75 que registró el pasado lunes 13.

De esta forma, se ubica en $1.335 para la compra y $1.485 para la venta, según el promedio de los principales bancos.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.800,50

Dólar mayorista: $1.374

Dólar MEP: $1.446,18

Dólar CCL: $1.477,49

Dólar cripto: $1.433,19

Por otro lado, el riesgo país se sitúa en 932 puntos. Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, es decir, que no pague lo que debe en tiempo y forma. Lo calcula principalmente el banco estadounidense JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), comparando los bonos de un país con los bonos del Tesoro de EE. UU., que se consideran de muy bajo riesgo. Cuanto más alto es el riesgo país, más desconfianza tienen los inversores sobre la estabilidad económica y financiera de esa nación.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

EL FMI Y SU INFORME SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN ARGENTINA

En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una actualización de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) y sorprendió con sus nuevas proyecciones para Argentina y América Latina, en cuanto a lo que resta de 2025 y lo que será 2026.

Con este nuevo informe ajustó a la baja sus estimaciones de crecimiento. Esta situación refleja un escenario económico más complejo, marcado por la persistencia de la inflación, el aumento del desempleo y las consecuencias de las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel global.

En este contexto, la región enfrenta el desafío de sostener la recuperación económica mientras navega entre incertidumbres externas y presiones internas que impactan directamente en la calidad de vida de millones de personas.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

Para Argentina, el FMI redujo su proyección de crecimiento para 2025 a 4,5%, un punto porcentual menos que en su informe anterior, y a 4% para 2026, medio punto por debajo de lo previsto previamente. La inflación local también sufrió un ajuste al alza, estimándose en 41,3% para este año, 5,4 puntos porcentuales más que en abril, y en 16,4% para 2026, casi dos puntos más que la previsión previa.

El desempleo también mostró una proyección más negativa. El FMI espera que alcance el 7,5% hacia fines de 2025 (desde el 6,3% previo) y un 6,6% en 2026, lo que representa un aumento de 0,6 puntos respecto del pronóstico anterior. Confirmaron el cierre de una importante empresa de alimentos orgánicos tras 30 años de historia en el país

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30, que luego se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

Se reveló el verdadero motivo detrás de la venta de las 700 sucursales de un supermercado que se va del país

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

El BCRA confirmó cinco feriados bancarios: qué días estarán cerrados los bancos en todo el país

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR