El sector panadero de Comodoro Rivadavia atraviesa semanas complejas, marcado por aumentos en insumos básicos y una caída en el consumo.

Norberto Guerreiro, referente de la asociación de panaderos, explicó que “la harina en estos últimos días ha aumentado en un porcentaje entre el 10 y el 15 %; a esto hay que sumarle las materias primas que también aumentan más o menos en el mismo porcentaje, como aditivos, grasas y margarinas. Así que la industria panadera, una vez más, está aguantando el cimbronazo, porque por lo general no traslada a los precios el porcentaje del aumento”.

En ese contexto, señaló, en diálogo con “Buen día Comodoro” por Seta TV, que “en Comodoro, si vos te pones a mirar el precio del pan al kilo, a veces es menor que en Buenos Aires, siendo que los valores acá de los productos son más caros”. El precio actual del kilo de pan fluctúa entre $2.500 y $3.400, dependiendo del establecimiento.

“Eso es lo que se llama el pan demostrador, el pan de venta del local. No hay que olvidarse de que los panaderos repartimos mucho, y el precio del pan de reparto es menor, más ahora que Comodoro está con muchos locales de panadería”, remarcó.

"En los últimos meses Comodoro tiene muchas panaderías. Han abierto por todos lados, en todos los barrios, entonces se dificulta la venta de pan en el reparto y eso te obliga muchas veces a bajar precios".

Sobre las facturas, Guerreiro explicó que los precios varían según el barrio y la calidad: “Está el precio demostrador en el negocio entre 10, 12, 14 y 15 mil pesos la docena”.

La crisis económica se siente fuerte en las ventas: “No estamos ajenos a la realidad del país. Las ventas han bajado, el consumo ha bajado, sobre todo en los productos de mayor elaboración, de mayor costo. La gente compra el pan diario, pero en el resto ya se cuida”.

También notó un cambio en el comportamiento del consumidor: “En mi panadería, los fines de semana ha caído la venta. No sé si la gente concurre más a supermercados, a eventos o compra por Facebook”.

Pese a todo, Guerreiro destacó el costado solidario del rubro: “La mayoría tenemos ofertas; vendemos facturas del día anterior a menos de la mitad de precio. En mi negocio, el lema es: nunca se le niega un pedazo de pan a nadie”.