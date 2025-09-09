Sube el dólar oficial en Argentina: ¿a cuánto cotiza este martes?
Tras la impactante suba registrada en la jornada del lunes, luego de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, se conoció el valor de la divisa estadounidense este 9 de septiembre de 2025.
Este martes 9 de septiembre se conoció el valor del dólar oficial minorista, luego de un lunes 8 con fuertes subas en su cotización. Cabe recordar que el aumento se registró tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria ganó por más de 14 puntos a La Libertad Avanza.
En las horas posteriores, los mercados reaccionaron y también incidió en el valor de la divisa estadounidense. En este marco, en la segunda jornada de la semana, el dólar oficial minorista sube $10. Por lo tanto, se consigue a $1.375 para la compra y $1.435 para la venta.
CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL
El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.
Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores/exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.
QUÉ SON LOS DÓLARES “CARA CHICA”
Se conoce como dólares “cara chica” a los billetes de 100 dólares emitidos antes de 1996, que presentan una imagen de Benjamin Franklin de menor tamaño en comparación con los diseños más recientes. Muchos ahorristas que buscan comprar dólares exigen billetes más nuevos, conocidos popularmente como “cara grande”, dejando de lado las versiones más antiguas.
QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS
Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.
Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.
Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.
CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO
Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.
De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.
CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO
Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.
- Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos.
- Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares.
- Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán según la cotización vigente.
- Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.
El dólar oficial minorista se encuentra en $1.375 para la compra y $1.435 para la venta. Mientras que el dólar paralelo cotiza a $1.380 para la venta, este martes 9 de septiembre.
EL RESTO DE LAS COTIZACIONES
Dólar tarjeta: $1.865,50
Dólar mayorista: $1.422
Dólar MEP: $1.430,61
Dólar CCL: $1.435,95
Dólar Cripto: $1.400,66