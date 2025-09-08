En medio de una jornada de alta volatilidad en los mercados, con el dólar oficial cotizando a $ 1.450 y retrocediendo al cerrar la jornada hasta $ 1.425 a partir de la intervención del gobierno, las dudas dominan el panorama actual: ¿podrá el gobierno de Javier Milei mantener el esquema de bandas, evitando que el tipo de cambio se estabilice por encima de los $1.400, lo que derivaría en un impacto inflacionario justo antes de las elecciones del 26 de octubre?

El escenario anticipado por el economista Alejandro Jones, reflejado en un informe especial de ADNSUR el domingo último, pareció adelantarse a partir del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, con la fuerte derrota de los candidatos del gobierno y el “nerviosismo” desatado en el mercado.

Así, la referencia de $ 1.500 por dólar, que el referente local daba para noviembre, post 26 de octubre, pareció un límite cercano en las primeras horas del lunes. Aunque después pareció volver la calma, cerrando de todos modos por encima del límite superior de la banda, la incertidumbre parece rodear al gobierno. Incluso en un tuit del presidente Javier Milei, que reposteó a un economista que le aconseja “soltar al dólar y eliminar las bandas”, cuando el domingo dijo que no cambiaría el rumbo.

Das Neves: “Las reservas alcanzan para intervenir en el mercado durante 15 ruedas de mercado, pero quedan 30 ruedas para las elecciones”

En ese contexto, el asesor financiero Pablo Das Neves analizó en Actualidad 2.0 lo ocurrido durante el lunes post elecciones bonaerenses y advirtió que el mercado entró en una etapa de fuerte volatilidad. Además, explicó si el salto cambiario puede trasladarse a precios en plena campaña electoral.

Para Das Neves, la reacción del dólar y de los mercados financieros refleja la desconfianza tras el resultado electoral. “Hoy las acciones argentinas llegaron a caer hasta un 15% en el premarket y los bonos en torno al 8%. El dólar fue a testear la banda superior, y ahí se ve claramente la intervención del Gobierno para contenerlo”, explicó.

Según sus cálculos, el Ejecutivo está destinando entre 100 y 170 millones de dólares diarios para sostener la flotación administrada. “A este ritmo, las reservas alcanzan para unas 15 ruedas de intervención, pero faltan más de 34 días (hábiles) para las elecciones generales. Lo que quiere ver es si el Estado puede sostener este esquema”, señaló.

Tasas altas y economía deprimida

El economista también se refirió a la política monetaria: “El Gobierno sigue con el apretón monetario. Mantener tasas altísimas busca evitar que los pesos vayan al dólar, pero al mismo tiempo frena la actividad y genera malestar social”.

De cara a la licitación de deuda de esta semana, advirtió que será un momento clave: “Si Economía convalida tasas muy altas, muestra que está dispuesto a todo para sostener el programa económico al menos hasta las elecciones de octubre”.

La consecuencia, indicó, sería el mantenimiento de una política con fuertes restricciones para la actividad económica, tal como se viene evidenciando en las últimas semanas: alto costo del crédito para particulares y empresas, costo del dinero para giro en descubierto, etc.

Inflación y traslado a precios

Uno de los puntos más sensibles es cómo impactará la suba del dólar en la inflación. “El gobierno insiste en que no hay traslado directo a precios, pero la historia argentina demuestra lo contrario. El comerciante siempre mira el dólar como referencia de reposición”, remarcó Das Neves.

De todos modos, aclaró que la recesión juega un papel atípico: “Los sueldos corrieron muy por detrás de la inflación y las ventas están muy deprimidas. Por eso, muchos comerciantes están absorbiendo parte de los costos para no perder mercado. La gran incógnita es cuánto tiempo podrán sostenerlo”.

Alta volatilidad hasta las elecciones

Das Neves anticipó que la incertidumbre se mantendrá: “El mercado descuenta que habrá mucha volatilidad hasta octubre. Todo dependerá de la capacidad del Gobierno de sostener el dólar en la banda y de si recibe algún refuerzo externo de reservas”.

Y concluyó: “Hoy la economía argentina está atrapada entre dos tensiones: mantener el plan económico a rajatabla o ceder para darle oxígeno al consumo. Esa es la disyuntiva que marcará el rumbo en el corto plazo”.