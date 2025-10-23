Sin paritarias, un gremio pagará un bono de $300.000 a sus afiliados: ¿quiénes se verán beneficiados?

La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) anunció una medida extraordinaria para paliar la pérdida de poder adquisitivo de sus representados: el pago de un bono de fin de año de $300.000.

Según informaron, será para todo el personal afiliado que se desempeña en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La particularidad de este beneficio es que no proviene de las arcas del Estado, sino que será financiado directamente por el sindicato con sus recursos propios, una decisión tomada en respuesta a la prolongada falta de convocatoria a negociaciones paritarias en el sector.

La noticia generó un fuerte impacto y largas filas de trabajadores se vieron en la sede gremial para solicitar el beneficio. Desde la conducción de UPSAFIP explicaron que la medida busca "devolver la dignidad" a los empleados, cuyo poder de compra resultó severamente afectado por la inflación. Julio Estévez (h), secretario general del gremio, confirmó que el sindicato decidió “vaciar las cuentas del gremio y otorgar $300.000 pesos extraordinarios a cada afiliado” como un refuerzo económico urgente.

Cronograma de pago y quiénes pueden acceder al beneficio

Según informó Bae Negocios, el bono extraordinario se abonará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $100.000 cada una. El cronograma de pago establecido por el sindicato es el siguiente:

Primera cuota: A partir del 15 de diciembre de 2025.

Segunda cuota: Durante el mes de enero de 2026 (fecha a confirmar).

Tercera cuota: Durante el mes de febrero de 2026 (fecha a confirmar).

El beneficio está destinado exclusivamente a los trabajadores afiliados a UPSAFIP . Sin embargo, en una decisión para ampliar el alcance de la ayuda, el gremio abrió la posibilidad de que aquellos empleados de ARCA que aún no formen parte del sindicato puedan afiliarse y recibir el bono. La fecha límite para completar el proceso de afiliación y tener derecho al cobro es el próximo 30 de noviembre .

Desde la secretaria de prensa del sindicato, Mariana de Alva, sostuvo: "Somos un gremio ordenado y austero, pero a diferencia del Gobierno no guardamos la plata. El dinero es de los afiliados, y por eso usamos ahora".

Cómo es el trámite para solicitar el bono

La inscripción para percibir el bono de fin de año es un requisito indispensable y se gestiona de manera 100% digital. Los interesados ​​deben realizar el trámite exclusivamente a través de la aplicación oficial de UPSAFIP . Los pasos a seguir son los siguientes:

Iniciar sesión en la aplicación con el usuario y la contraseña personal. Verifique que la afiliación se encuentre activa. Quienes no estén afiliados, deberán iniciar el trámite de adhesión desde la misma plataforma antes de la fecha límite. Ingresar a la sección correspondiente y completar el formulario de solicitud para el "bono extraordinario de fin de año". Revisar y confirmar los datos cargados para finalizar el proceso.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo máximo para completar esta solicitud y asegurar el cobro de la primera cuota en diciembre vence impostergablemente el 5 de diciembre de 2025 .

Esta iniciativa gremial exponen la crítica situación salarial que atraviesan los trabajadores del organismo recaudador, un sector calificado que, según denuncian, lleva más de un año y medio sin una actualización salarial acorde al avance de la inflación, lo que empujó a muchos empleados a una delicada situación financiera.