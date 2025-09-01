Septiembre arrancó con aumento de combustible en los surtidores de todo el país: de cuánto es la suba

El mes de septiembre comenzó con un nuevo incremento en los precios de los combustibles en todo el país. La suba, que impacta tanto en naftas como en gasoil, responde a la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que habían quedado postergados en los últimos meses debido a la inflación y ahora se aplican de manera acumulada.

La medida fue oficializada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 617/2025, publicado en el Boletín Oficial, y entró en vigencia este lunes 1° de septiembre. De acuerdo con la normativa, el ajuste impositivo corresponde en realidad al primer y segundo trimestre de 2024, y se instrumentará en todo el mes de septiembre, entre el día 1 y el 30 inclusive.

Aumentos en septiembre de 2025: alquileres, prepagas, gas y combustibles subirán

Se trata de la segunda suba en apenas semanas: la anterior se había registrado en agosto. Según explicó el Ejecutivo, este aumento marca la culminación de un proceso de “recuperación” de los ajustes impositivos que fueron diferidos en el pasado para atenuar el impacto en los precios durante un contexto de alta inflación.

El traslado de la carga impositiva al surtidor genera un nuevo incremento en los valores finales que deberán afrontar los consumidores. Aunque todavía no se difundieron cifras oficiales de cuánto impactará en cada litro, estaciones de servicio de diferentes provincias ya aplican ajustes que van del 3% al 5% en promedio, dependiendo del tipo de combustible.

El Gobierno defendió la medida señalando que el esquema de actualización responde a la necesidad de normalizar la recaudación fiscal y reducir los desfasajes provocados por los congelamientos anteriores. Sin embargo, cámaras empresarias y especialistas advirtieron que el incremento se suma a la presión que ya ejercen sobre el sector productivo y los usuarios los costos del transporte, la energía y la inflación generalizada.

YPF ofrece hasta un 9% de descuento en cargas nocturnas: cómo acceder y a partir de cuándo

Con este nuevo aumento, el precio de los combustibles en Argentina acumula varias subas consecutivas a lo largo de 2025, lo que impacta no solo en el bolsillo de los automovilistas, sino también en la cadena de formación de precios, dado el peso del transporte en el costo de los bienes de consumo.

Cómo quedaron los precios en Comodoro

De acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, en las estaciones de YPF que se encuentran en Comodoro Rivadavia, el aumento es del 1% y los precios de combustibles son los siguientes:

Súper: $1.171

$1.171 Diesel X10: $1.453

$1.453 Infinia: $1.425

$1.425 Infinia Diesel: $1.685

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

En las estaciones de Axion ya se pueden ver los nuevos precios, que, según precisaron, rondan un 5,9%.