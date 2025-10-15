Estados Unidos reafirmó su compromiso de apoyo financiero con Argentina al anunciar que podría incorporar una nueva línea de crédito por US$20.000 millones. Se sumaría a un swap de divisas ya vigente, llevando el total del programa a US$40.000 millones.

Este respaldo económico, revelado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, no solo busca fortalecer la estabilidad financiera argentina, sino que también está estrechamente vinculado a un contexto geopolítico que apunta a reducir la influencia china en sectores estratégicos del país.

La medida se produce en un momento de alta volatilidad cambiaria, en el que el gobierno argentino enfrenta tensiones en los mercados locales previas a las elecciones legislativas de octubre.

La asistencia de EE. UU. está condicionada a ciertas garantías políticas y estratégicas, incluyendo restricciones sobre la presencia militar y tecnológica china en territorio argentino. En paralelo, Buenos Aires analiza suspender o modificar varios proyectos financiados por China, mientras busca reactivar iniciativas con socios estadounidenses.

Este apoyo financiero está directamente vinculado a la coyuntura política interna, con la administración Trump condicionando la continuidad de la ayuda a los resultados electorales que se definirán el próximo 26 de octubre.

QUÉ ES UN SWAP Y CÓMO FUNCIONA

Un swap entre bancos centrales es un acuerdo mediante el cual dos entidades monetarias intercambian monedas nacionales por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado. Esto permite a un país acceder a liquidez en moneda extranjera de forma rápida y segura.

El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar la disponibilidad de divisas para atender la demanda interna, especialmente en momentos de tensión financiera o volatilidad cambiaria, y así contribuir a la estabilidad del sistema económico.

La mecánica del swap comienza con un intercambio inicial: el banco central entrega su moneda local y recibe a cambio moneda extranjera, como dólares. Durante el plazo acordado, el banco puede usar esos fondos para fortalecer su liquidez interna. Al finalizar el período, debe devolver la moneda extranjera recibida y recuperar su moneda original, abonando los intereses pactados.

Estos acuerdos son especialmente útiles en crisis financieras para cubrir faltantes de divisas, facilitan el comercio bilateral al permitir operaciones directas en monedas locales y representan una señal de respaldo internacional que fortalece las reservas nacionales.

A diferencia de un préstamo convencional, el swap es un intercambio reversible de monedas, por lo que no implica una entrega definitiva de fondos. Además, las divisas obtenidas en algunos casos solo pueden usarse para operaciones comerciales bilaterales, limitando su uso en el mercado cambiario. Generalmente, estos acuerdos tienen tasas de interés más bajas que la deuda externa, al ser pactos directos entre bancos centrales.