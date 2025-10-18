Saldo negativo de la SUBE: cuál es el límite para viajar en octubre y las diferencias clave

La tarjeta SUBE es una herramienta indispensable para millones de personas que utilizan el transporte público en Argentina a diario. Su función de "saldo negativo" o "crédito de emergencia" es una de las más valoradas, ya que ofrece una solución práctica ante la falta imprevista de crédito. Sin embargo, en un escenario de constantes ajustes tarifarios, conocer el límite exacto de este descubierto es crucial para evitar inconvenientes al momento de viajar. Para octubre de 2025, los montos se mantienen, pero presentan diferencias significativas según el medio de transporte.

El saldo de emergencia para colectivos y subtes.

El monto de descubierto más extendido y conocido por los usuarios es de $-1.200 (mil doscientos pesos). Este es el límite que rige para la gran mayoría de los servicios integrados en la red SUBE a nivel nacional. Este saldo negativo se aplica de manera uniforme en los siguientes transportes:

Colectivos: todas las líneas urbanas e interurbanas que operan con el sistema SUBE en las distintas localidades del país donde está implementado.

Subtes: la totalidad de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Transporte fluvial: el servicio de lanchas en el delta de la provincia de Buenos Aires también permite este descubierto al momento de pagar en la boletería.

Este crédito de $-1.200 se descuenta de forma automática en la siguiente carga que el usuario realiza. Por ejemplo, si una persona carga $2.000 teniendo un saldo de $-800, su saldo final acreditado será de $1.200.

Atención en los trenes del AMBA: saldos de emergencia diferenciados

Un punto crítico que muchos pasajeros desconocen es que el saldo negativo de $-1.200 no se aplica a las líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Debido a cuestiones operativas y tecnológicas en los sistemas de molinetes, los ferrocarriles manejan topes inferiores.

Para octubre de 2025, los saldos negativos en los trenes son los siguientes:

$-650: este es el límite para la mayoría de las líneas, incluyendo los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y el Tren del Valle en Neuquén.

$-480: este monto, aún más bajo, se mantiene de forma provisoria exclusivamente en la línea de tren Urquiza. La diferencia se debe a que esta línea aún se encuentra en un proceso de reemplazo y modernización tecnológica de sus molinetes.

Esta diferencia es fundamental, ya que un usuario que confía en tener un descubierto de $-1.200 podría encontrarse con que el molinete del tren rechaza su tarjeta si su saldo negativo supera los $-650 o $-480, según corresponda, indicó Noticias Argentinas.

¿Por qué el saldo negativo ya no alcanza para cuatro viajes?

Históricamente, el saldo de emergencia de la SUBE se calculaba como el equivalente a cuatro boletos mínimos de colectivo del AMBA. Este mecanismo permitía que, a medida que aumentaba la tarifa, también lo hiciera el crédito disponible. Sin embargo, esta fórmula se discontinuó y se establecieron los montos fijos actuales.

Con los sucesivos aumentos en las tarifas del transporte, el descubierto de $-1.200 quedó desactualizado respecto a esa regla original. Por ejemplo, en octubre de 2025, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires (tramo de 0 a 3 km) es de $546,54. Esto significa que el saldo negativo actual apenas cubre el costo de dos viajes mínimos y no llega a cubrir un tercero. En el caso del subte, cuya tarifa para los primeros 20 viajes es de $1.112, el saldo de emergencia solo alcanza para un viaje.

Recordatorio clave: siempre se debe acreditar la carga

Es importante recordar a todos los usuarios que las recargas realizadas por medios digitales (como aplicaciones de bancos, billeteras virtuales o la propia app SUBE) no se imputan de manera instantánea en la tarjeta. Para que el dinero cargado esté disponible y para saldar cualquier deuda del saldo negativo, es indispensable acreditar la carga.

Este paso final se puede realizar de tres maneras: