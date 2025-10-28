Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el riesgo país argentino cayó con fuerza: se desplomó 373 puntos básicos y cerró en 708 unidades, impulsado por una suba de hasta 24% en los bonos soberanos. El salto fue interpretado por bancos y consultoras como una señal de confianza de los mercados en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, que busca recuperar el acceso al financiamiento externo.

Con vencimientos de deuda por más de USD 8.000 millones entre enero y julio de 2026, el equipo económico enfrenta el desafío de refinanciar compromisos en moneda extranjera. Según la consultora 1816, la evolución del tipo de cambio dependerá de si el país logra o no renovar esos pagos, ya que comprar dólares en el mercado local exigiría un mayor superávit comercial.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

Las obligaciones totales en dólares ascienden a USD 33.900 millones hasta el fin del mandato, incluyendo los compromisos con el FMI, el Club de París y bonistas privados. En tanto, Invertir Online calculó que el Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por USD 15.000 millones entre 2025 y 2026, aunque destacaron que las reservas netas se mantienen positivas.

El acuerdo swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones también brinda alivio, al garantizar liquidez para cumplir los próximos vencimientos. Desde IOL sostienen que, si la tendencia de baja del riesgo país continúa, Argentina podría volver a colocar deuda en moneda extranjera en el corto plazo, según publica Infobae.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 con el nuevo aumento y bono

Actualmente, el riesgo país debería caer por debajo de los 500 puntos para que el país pueda volver a financiarse a tasas razonables. Portfolio Personal Inversiones estimó que aún falta una reducción de unos 180 puntos para llegar a ese nivel, pero subrayó que los bonos locales ya muestran una mejora significativa.

JP Morgan coincidió en que la caída del índice refleja optimismo político y económico, impulsado además por el respaldo del gobierno estadounidense. Si la estabilidad macroeconómica se sostiene y el riesgo país sigue bajando, Argentina podría volver al mercado internacional de deuda antes de lo previsto.