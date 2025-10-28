Riesgo país: A cuánto tiene que bajar para que Argentina regrese a los mercados internacionales
El fuerte repunte de los bonos argentinos tras las elecciones legislativas redujo el riesgo país a su nivel más bajo en cuatro años. Consultoras y bancos internacionales prevén que, si continúa la tendencia, el gobierno de Javier Milei podría volver a emitir deuda en dólares durante 2026.
Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el riesgo país argentino cayó con fuerza: se desplomó 373 puntos básicos y cerró en 708 unidades, impulsado por una suba de hasta 24% en los bonos soberanos. El salto fue interpretado por bancos y consultoras como una señal de confianza de los mercados en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, que busca recuperar el acceso al financiamiento externo.
Con vencimientos de deuda por más de USD 8.000 millones entre enero y julio de 2026, el equipo económico enfrenta el desafío de refinanciar compromisos en moneda extranjera. Según la consultora 1816, la evolución del tipo de cambio dependerá de si el país logra o no renovar esos pagos, ya que comprar dólares en el mercado local exigiría un mayor superávit comercial.
Las obligaciones totales en dólares ascienden a USD 33.900 millones hasta el fin del mandato, incluyendo los compromisos con el FMI, el Club de París y bonistas privados. En tanto, Invertir Online calculó que el Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por USD 15.000 millones entre 2025 y 2026, aunque destacaron que las reservas netas se mantienen positivas.
El acuerdo swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones también brinda alivio, al garantizar liquidez para cumplir los próximos vencimientos. Desde IOL sostienen que, si la tendencia de baja del riesgo país continúa, Argentina podría volver a colocar deuda en moneda extranjera en el corto plazo, según publica Infobae.
Actualmente, el riesgo país debería caer por debajo de los 500 puntos para que el país pueda volver a financiarse a tasas razonables. Portfolio Personal Inversiones estimó que aún falta una reducción de unos 180 puntos para llegar a ese nivel, pero subrayó que los bonos locales ya muestran una mejora significativa.
JP Morgan coincidió en que la caída del índice refleja optimismo político y económico, impulsado además por el respaldo del gobierno estadounidense. Si la estabilidad macroeconómica se sostiene y el riesgo país sigue bajando, Argentina podría volver al mercado internacional de deuda antes de lo previsto.