El Gobierno argentino oficializó este lunes una medida clave para el sector agroindustrial: las exportaciones no pagarán retenciones hasta el 31 de octubre. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, en un contexto de fuerte tensión cambiaria y presión financiera.

Según explicó el funcionario, el objetivo central de la medida es “generar mayor oferta de dólares durante este período”. En otras palabras, el Gobierno busca acelerar la liquidación de divisas del campo y reforzar la posición del Banco Central en las semanas previas a las elecciones, cuando el mercado financiero atraviesa una etapa crítica.

Del boom al freno: cómo cambió el mercado automotor en Comodoro entre las indemnizaciones petroleras y la falta de crédito

La novedad se conoció antes de la apertura del mercado, en un momento en que los bonos y las acciones argentinas acumulan varias ruedas de caída y el dólar no cede: el mayorista opera en el techo de la banda de flotación y el minorista ya supera los $1.500.

En ese contexto, el Banco Central viene desplegando un fuerte operativo para intentar contener la escalada del tipo de cambio. Desde el miércoles pasado, cuando quedó habilitado a intervenir directamente, la autoridad monetaria ya gastó US$1.000 millones de sus reservas. Esto generó dudas entre los inversores sobre la capacidad del Gobierno para sostener la estrategia cambiaria y, al mismo tiempo, garantizar los próximos pagos de deuda tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los bonistas privados.

Plazo fijo: qué banco paga más y cuánto depositar para ganar $200.000 en 30 días

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, lanzó Adorni en su mensaje, apuntando contra sectores opositores y defendiendo la decisión como un paso necesario para estabilizar la economía.

De acuerdo con lo informado, la resolución se aplicará a todos los cultivos sin distinción, y tendrá vigencia por algo más de un mes, hasta el 31 de octubre. La intención oficial es que la mayor oferta de divisas otorgue previsibilidad al mercado cambiario y contribuya a bajar la presión sobre el dólar en un período electoralmente sensible.

Feriado de empleados de comercio: qué rubros trasladan la fecha en septiembre

Con esta medida, el Gobierno apuesta a que el campo y las cadenas agroindustriales liquiden más rápido la producción exportable, permitiendo que los dólares ingresen al circuito financiero y den cierto alivio a las reservas del Banco Central. El desafío será ver si este incentivo alcanza para torcer el humor del mercado y contener la inestabilidad que viene marcando el pulso de las últimas semanas.

Con información de TN e Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR