En un mercado saturado de promociones, descuentos y “combos imperdibles”, las marcas buscan cada vez más creatividad para captar la atención de los consumidores. No alcanza con ofrecer un precio atractivo: hoy las empresas apelan a experiencias distintas que generen curiosidad y hagan que el público se acerque de manera voluntaria a probar lo que venden. De esa lógica nacen campañas innovadoras que logran instalarse en la agenda del consumo.

En las últimas semanas se conoció una iniciativa que va en esa dirección: comprar un producto, usarlo y recibir la devolución total del dinero. Un esquema simple y directo que despierta interés en tiempos de bolsillos ajustados y que refuerza la relación entre las marcas y los hogares. No se trata de sorteos ni de cupones de descuento: la propuesta es probar sin costo real, con reintegro asegurado.

La empresa detrás de esta movida es Newsan, un grupo que comenzó como referente en tecnología y electrodomésticos, y que en los últimos años diversificó su negocio hacia el consumo masivo tras quedarse con la operación local de Procter & Gamble.

Con esta campaña, bautizada “Probalas Gratis”, la compañía pone en juego un portafolio de marcas reconocidas como Pantene, Always, Pampers, Downy, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Oral-B y las pilas Philco. Según detalló iProfesional, la acción estará vigente hasta el 30 de septiembre, o hasta alcanzar un tope global de reintegros de 150 millones de pesos.

Cómo participar de la promo

El mecanismo es sencillo: una vez realizada la compra de cualquiera de los productos incluidos en la promoción, el consumidor debe ingresar al sitio www.probalasgratis.com.ar, registrarse y cargar el ticket fiscal junto con sus datos personales.

Tras la validación, en un plazo de 7 días hábiles, se aprueba el reintegro y el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria del comprador en un lapso de 20 días hábiles.

El tope de devolución es de hasta $13.000 por persona, salvo en el caso de los pañales Pampers, donde el reintegro puede llegar a $30.000. Así, quienes participen reciben efectivamente el valor del producto adquirido, sin costo final para el bolsillo.

Desde Newsan explicaron que la propuesta apunta a “fortalecer el vínculo con los consumidores, brindándoles la posibilidad de probar los mejores productos sin costo”, en palabras de Romina Fernández, Directora General de la Unidad de Consumo Masivo.

Para la compañía, se trata de una estrategia que combina marketing y cercanía con los hogares argentinos, en un momento en el que ganar la confianza de los clientes resulta clave.