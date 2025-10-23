Reforma laboral: qué son los “salarios dinámicos” que busca aplicar el Gobierno y cómo impactarían en las paritarias

Un nuevo concepto irrumpió en la discusión sobre el modelo laboral argentino: el de "salarios dinámicos". La idea, impulsada en el marco de las modificaciones a los convenios colectivos, fue presentada por el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde brindó precisiones sobre el giro que promueve el Gobierno en materia de relaciones laborales.

El concepto implica un reordenamiento del sistema actual de referencia salarial. Con la reforma, los salarios establecidos por convenio se mantendrían como mínimos garantizados, pero la intención es que los valores pactados sectorialmente funcionen como topes para los respectivos gremios, invirtiendo un principio histórico del derecho laboral en Argentina.

¿En qué consiste el cambio de "pisos" a "techos"?

Según los lineamientos presentados por Cordero, los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” para pasar a funcionar como “techos” de referencia. De esta manera, los sindicatos perderían la prerrogativa de utilizar los mínimos asegurados de forma uniforme, y cada empresa podría pactar sumas diferentes, siempre que no superen lo fijado colectivamente.

Actualmente, los salarios básicos de los convenios representan un resguardo que se aplica a todos los empleados bajo su órbita. Con esta reforma, el Gobierno pretende flexibilizar los mecanismos de actualización y revisión de ingresos, adaptándolos a la situación particular de cada sector o compañía.

La propuesta oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y a las capacidades de cada empresa. El titular de la Secretaría de Trabajo expuso este planteo como una alternativa para dotar de mayor competitividad al empleo.

La productividad como nuevo eje de la negociación

El foco en la productividad marca otro cambio central que contempla el proyecto. La Secretaría de Trabajo busca asociar la evolución de los salarios con los resultados específicos de cada sector, para evitar que los aumentos funcionen de manera homogénea y desvinculada de la situación económica de cada actividad.

La implementación de los "salarios dinámicos" abriría la puerta a negociaciones descentralizadas, donde empresas y representantes laborales tendrían margen para acordar mejoras, modificar sumas fijas o establecer mecanismos de ajuste propios. Los gremios, por su parte, podrían insistir en condiciones superadoras, pero sin la obligación de que ese acuerdo se traslade automáticamente a todo el universo de trabajadores representados.

Además, la iniciativa incluye cambios en la validez temporal de los convenios colectivos. El Gobierno plantea acotar la vigencia de las cláusulas económicas, forzando renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico.

Posturas encontradas: empresarios a favor, gremios en alerta

A la par del anuncio, distintas entidades empresarias y cámaras patronales reclaman la revisión de las condiciones laborales y de los criterios de determinación salarial. Las reformas propuestas buscarían modificar el “uso rígido” de los salarios de convenio y adecuarlos a los ciclos económicos. Las cámaras empresariales respaldaron la idea al afirmar que la negociación sectorial resulta incompatible con escenarios de crisis, donde no todos los actores pueden afrontar los mismos compromisos. Sostienen que la flexibilidad salarial logra una alineación más directa con la productividad.

En la vereda opuesta, las organizaciones sindicales advirtieron sobre un riesgo de debilitamiento de la protección colectiva y la posible precarización de condiciones. Los directivos consideran que introducir “techos” salariales en lugar de “pisos” constituye una pérdida de garantías para los empleados. Desde el sindicalismo sostienen que los convenios fueron históricamente un resguardo efectivo frente a la inestabilidad y que limitar el “piso” abre la puerta a mayores desigualdades.

El debate abierto

El debate sobre esta reforma se da en un momento de tensión paritaria y reclamos de actualización inflacionaria en múltiples sectores. El factor regional también cobra relevancia, ya que la dinámica productiva evoluciona de forma dispar a lo largo del país, un punto que la Secretaría de Trabajo considera que la descentralización podría resolver.

Mientras el Gobierno avanza con su propuesta de flexibilización, los analistas advierten que uno de los desafíos centrales, si se aprueba, estará en la coordinación para evitar una mayor brecha salarial entre actividades o regiones, un temor que los sindicatos ya pusieron sobre la mesa.