La reestructuración del Estado avanza con nuevas medidas que impactan directamente en organismos públicos clave. El Gobierno continúa aplicando cambios profundos con el objetivo de reducir estructuras, fusionar funciones y concentrar el control administrativo.

Una de las áreas donde ya comenzaron a materializarse estas transformaciones es la del transporte. Bajo la premisa de optimizar recursos y “modernizar” la gestión pública, el oficialismo apunta ahora a reformular los entes reguladores y de fiscalización que dependen del Estado nacional.

En ese contexto, el Gobierno oficializó este lunes la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y su reemplazo por un nuevo organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Según el decreto publicado este lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial, la CNRT será reemplazada por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, que estará directamente bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La medida forma parte del paquete de reformas impulsado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, que tomó protagonismo en las últimas semanas con la implementación de nuevas normativas tras la aprobación de la Ley de Bases.

ATRIBUCIONES DEL NUEVO ORGANISMO

El decreto detalla las nuevas atribuciones de la flamante Agencia, que tendrá un alcance más amplio que la CNRT. Entre sus principales funciones se encuentran:

Ejercer la representación legal y dirección general del organismo.

Gestionar los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, contables y de recursos humanos.

Proponer al Poder Ejecutivo la estructura organizativa de la Agencia.

Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Promover y gestionar recursos y fondos para cumplir sus objetivos.

Aceptar herencias, legados y donaciones.

Confeccionar y publicar la Memoria Anual del organismo.

Celebrar contratos y convenios con organismos públicos, privados y entidades internacionales.

UN CAMBIO CON IMPLICANCIAS FEDERALES

El alcance de la nueva Agencia incluye la posibilidad de firmar convenios y acuerdos con provincias, municipios, organismos internacionales y empresas privadas, lo que sugiere un modelo de control más centralizado y con mayor capacidad de intervención directa en distintas jurisdicciones.

Aunque aún no se especificaron nombres, se espera que en los próximos días se definan las autoridades que estarán al frente del nuevo ente, así como los mecanismos de traspaso del personal y funciones que hoy se desempeñaban en la CNRT.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR