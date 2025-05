Qué sectores tienen los peores sueldos en Argentina

Tener un trabajo en Argentina ya no garantiza salir de la pobreza. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, procesados por la organización Fundar en su base de datos Argendata, el 28,6% de los trabajadores del país son pobres. Es decir, casi 3 de cada 10 personas que trabajan no logran generar ingresos suficientes para cubrir la canasta básica total.

Este fenómeno se agravó en los últimos años debido al deterioro del salario real, que hoy se encuentra casi un 30% por debajo del pico registrado en 2017. Aunque en la segunda mitad de 2024 la pobreza general bajó al 38,1% gracias a cierta mejora en los ingresos reales y el refuerzo de la ayuda social, los sueldos siguen en niveles históricamente bajos.

Pero ¿cuáles son los sectores más afectados por esta situación? De acuerdo con el informe, el agro, el servicio doméstico y la construcción son las ramas de actividad que concentran la mayor proporción de trabajadores pobres. En estos sectores, más de la mitad de las personas ocupadas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, aun cuando trabajan.

Empleados de comercio acordaron un aumento del 5,4% y el sueldo básico supera el millón de pesos

También están por encima del promedio general de pobreza otros sectores clave de la economía, como hoteles y restaurantes, el comercio minorista y la industria manufacturera, donde la precariedad salarial también es elevada. En el caso de la industria, por ejemplo, el 29,7% de los trabajadores no logra cubrir la canasta básica, pese a que en promedio paga mejor que otros rubros.

¿Por qué ocurre esto? En el caso industrial, los analistas sugieren dos posibles causas. Por un lado, la estructura familiar de los hogares industriales tiende a ser más tradicional y numerosa, lo que eleva el costo de vida. Por otro, muchas actividades industriales están dominadas por pequeñas unidades productivas, como talleres o panaderías, que operan en condiciones de baja formalidad y con sueldos magros.

Primera cuota del aguinaldo 2025: ¿quiénes lo cobran, cómo se calcula y cuándo se paga?

En contraste, los sectores con menores niveles de pobreza laboral son el financiero y el de minería e hidrocarburos, donde menos del 10% de los trabajadores son pobres. "Tiene sentido: estas ramas son las de mejores salarios de toda la economía", explicó Daniel Schteingart, curador de Argendata y director de Planificación Productiva en Fundar.

El deterioro salarial no afecta solo a los trabajadores informales. Entre los formales —tanto del sector privado como del público—, los ingresos de febrero de 2025 estaban un 26,1% por debajo del pico de 2017. Para los informales, la pérdida de poder adquisitivo fue aún mayor: más del 30% respecto de 2018.

El 20% de las empleadas domésticas perdió su trabajo en Comodoro y Rada Tilly en lo que va del 2025

A pesar de una mejora temporal en los salarios entre abril y noviembre de 2024, los sueldos se estancaron en los últimos meses. Las paritarias a la baja y el nuevo repunte inflacionario pusieron freno a la recuperación del ingreso real. Y sin el apoyo de planes sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos del Estado, la pobreza habría sido incluso mayor.

El mapa salarial argentino muestra profundas desigualdades entre sectores. Mientras algunos pocos rubros concentran los mejores sueldos y niveles de formalidad, amplias franjas del mercado laboral siguen atrapadas en la pobreza a pesar del trabajo diario. Una realidad que obliga a repensar políticas activas de empleo y distribución del ingreso para revertir una tendencia alarmante.

Tensión salarial: el Gobierno busca imponer un tope a las paritarias y se agrava el conflicto con la CGT

Obra pública paralizada: UOCRA denuncia despidos y anuncia nuevas protestas en Comodoro

La mañana de ayer lunes estuvo marcada por una nueva movilización de trabajadores de la UOCRA en Comodoro Rivadavia, quienes se concentraron frente al edificio municipal para reclamar por la falta de continuidad en las obras públicas y alertar sobre una creciente ola de despidos en el sector.

Según confirmó el secretario general del gremio, Raúl Silva, durante la jornada no recibieron respuesta alguna por parte de las autoridades municipales. “Hoy no hubo ningún tipo de contacto con funcionarios. No nos atendió nadie”, lamentó en diálogo con ADNSUR, y anticipó que este martes volverán a manifestarse en busca de soluciones concretas.

El reclamo principal se centra en el incumplimiento de un compromiso asumido previamente por el intendente local, quien había prometido garantizar la continuidad laboral mediante el empalme de distintas obras. “Eso no se está cumpliendo. Al terminar las obras actuales, hay trabajadores que están siendo desvinculados”, sostuvo Silva.

Casas modulares en la Patagonia: una solución accesible y sustentable ante el resurgimiento del crédito hipotecario

En este contexto, ya se emitieron 30 telegramas de despido por parte de una de las empresas contratistas, y otra firma podría realizar más desvinculaciones en los próximos días. Aunque se anunció la licitación de dos nuevas obras, el inicio de esos proyectos podría demorarse hasta cuatro meses. “No se puede tener a la gente parada tanto tiempo”, cuestionó el dirigente.

Además del conflicto con el municipio, Silva también hizo referencia a la tensión que persiste con las operadoras petroleras de la región. El gremio reclama la homologación de un acuerdo paritario por el pago de una doble vianda, que fue avalado por la Cámara del Petróleo pero trabado por la Cámara de la Construcción, que se niega a firmarlo al no haber participado de la negociación.

Un supermercado de Comodoro congelará 1.500 productos para cuidar el bolsillo

“Nos encontramos en estado de alerta y movilización. Si no hay respuesta antes del miércoles a la medianoche, es muy posible que tomemos una medida de fuerza contra todas las operadoras de la región”, advirtió Silva.

Mientras tanto, la UOCRA continúa exigiendo una salida diplomática y urgente que permita preservar los puestos de trabajo hasta que se reactive la obra pública local.