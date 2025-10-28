El asesor financiero Matías Battista analizó la reacción positiva de los mercados tras la victoria electoral del oficialismo y advirtió que “el gobierno ahora necesita un reseteo político y económico profundo para sostener esa confianza”. También estimó que el dólar podría estabilizarse “por encima de los $1.400” en las próximas semanas.

El consultor financiero y reconocido divulgador desde su canal de YouTube CPNmatiasbattista, explicó que la fuerte suba de acciones y bonos y la baja del riesgo país que se registraron luego de las elecciones, el lunes 27 de octubre, fueron una respuesta a un resultado que el mercado no esperaba.

“El mercado proyectaba que La Libertad Avanza obtuviera entre 34 y 35 puntos, y terminó arriba del 40%. La sorpresa fue mayúscula”, señaló, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar.

Según Battista, antes de los comicios los activos argentinos habían “sobrerreaccionado de manera negativa”, anticipando una derrota dura del oficialismo. Por eso, cuando se confirmó el triunfo, los mercados corrigieron de forma inmediata, aunque el analista advirtió que ese optimismo tiene límites.

“Alcanza para festejar, pero no alcanza para sostenerlo en el tiempo. Ahora el gobierno tiene que hacer tres cosas: un reseteo político, un reseteo económico y un plan sustentable”, resumió.

“El gobierno necesita tender puentes y recomponer reservas”

En el plano político, Battista consideró que Javier Milei debe buscar acuerdos con la oposición dialoguista para que las reformas “no sean vetadas ni revertidas en dos años”.

En lo económico, apuntó que el Ejecutivo debe recomponer reservas del Banco Central y comenzar a desarmar el “cepo de pesos”, es decir, el endurecimiento monetario que llevó las tasas de interés a niveles “incompatibles con la vida de cualquier pyme”.

“Hoy una pyme que negocia un cheque está pagando tasas del 8 al 10% mensual. Con eso no se puede producir ni invertir”, advirtió.

“Sin obras públicas, la economía seguirá siendo tercermundista”

El analista también remarcó que las reformas laboral e impositiva, que el gobierno busca impulsar, deben complementarse con una política de infraestructura. “Podés bajar impuestos y flexibilizar el mercado laboral, pero si el camión se rompe en la ruta no podés competir con una empresa europea o brasileña”, sostuvo.

Battista recordó que en los últimos dos años no se ejecutaron obras por parte del Estado nacional ni tampoco bajo esquemas de participación público-privada, y advirtió que sin inversión estatal o coordinación con el capital privado, el país “no podrá competir en igualdad de condiciones con economías desarrolladas”.

Del mismo modo, abogó por la necesidad de que el gobierno nacional escuche a las provincias y sus necesidades, para un plan económico que integre a todas las regiones, al señalar que “si solamente se piensa dinamitar la cordillera para extraer minerales y explotar Vaca Muerta más el campo, con eso solo no alcanza”.

El dólar, entre la calma y la presión: “Habrá que aceptar un tipo de cambio más alto”

Sobre el frente cambiario, Battista explicó que tras el resultado electoral el gobierno ganó tiempo para rediseñar su esquema, pero deberá hacerlo sin repetir el error de “atrasar el tipo de cambio artificialmente para contener la inflación”.

En ese plano, indicó que el Tesoro gastó 2.200 millones de dólares para sostener la banda cambiaria hasta antes de las elecciones, además de otros 1.150 del Banco Central y alrededor de 2.400 millones de dólares del Tesoro norteamericano. “Todo eso me da que en los próximos 30 días tienen que comprar 166 millones de dólares por día”, anticipó.

“Es lógico que el dólar confluya hacia un valor más alto que el de los $1.400 y está bien que el gobierno no insista en un atraso cambiario, como hizo allá por abril con la salida del cepo, vendiendo los dólares del préstamo del FMI y que lo obligó a un rescate del Tesoro norteamericano”, indicó.

El economista señaló que en las próximas semanas habrá una oferta limitada de divisas, ya que las cerealeras anticiparon exportaciones por US$7.000 millones antes de las elecciones, y ahora el mercado deberá enfrentar una mayor demanda por turismo y gastos al exterior. “Noviembre será flaco en oferta de dólares, y cualquier demanda extra va a presionar el tipo de cambio. El techo de la banda de flotación tendrá que revisarse urgente”, concluyó.