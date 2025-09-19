La farmacéutica Vivian Salas analizó la evolución de los precios de los protectores solares de cara a la temporada estival. Mientras los productos nacionales registran aumentos en torno al 30%, las marcas internacionales de dermocosmética trepan hasta un 50% respecto del año pasado. A pesar del contexto económico, se espera que la demanda se mantenga estable , aunque con cierta cautela en el consumo.

Con la llegada de la primavera y los primeros días de calor, en las farmacias de Comodoro Rivadavia ya comenzaron a aparecer las consultas por protectores solares. El cuidado de la piel, que muchas veces se asocia exclusivamente al verano, en realidad debería ser una práctica cotidiana durante todo el año, advierten los especialistas.

En diálogo con este medio, la farmacéutica Vivian Salas explicó que “el fotoprotector es fundamental, no solo en verano. El cuidado de la piel tiene que estar presente durante todo el año, porque permite prevenir el fotoenvejecimiento y conservar mejor la piel a lo largo del tiempo. Quizás cuando uno es joven no se nota tanto, pero en la adultez la diferencia entre una piel cuidada y otra que no lo estuvo es muy marcada”.

Precios: nacionales más moderados, internacionales con fuertes subas

Consultada sobre la evolución de precios, Salas señaló que los protectores solares nacionales aumentaron entre un 25% y un 30% , un porcentaje en línea con la inflación del último año. “Depende del factor, de la presentación, del envase y de si es en spray o emulsión. Hoy los nacionales se consiguen entre 25.000 y 30.000 pesos, aproximadamente”, detalló.

En cambio, las marcas de dermocosmética internacional —entre ellas La Roche-Posay, Vichy, Eucerin o Isdin— registraron un incremento cercano al 50% respecto del año pasado, con valores que se ubican entre los 36.000 y 80.000 pesos.

“Una novedad interesante es la llegada de productos coreanos, conocidos como K-Dermo, que ofrecen muy buena calidad y se posicionan en una gama intermedia, con precios entre 60.000 y 65.000 pesos”, explicó la farmacéutica.

Finalmente, en el segmento de lujo, los valores se disparan: entre 75.000 y 100.000 pesos en marcas como Shiseido o Lancôme.

Consumo en tiempos de crisis

En cuanto a la proyección de ventas para esta temporada, Salas reconoció que existe cierta incertidumbre:

“Estamos pensando en una demanda similar a la de otros años o quizás un poco menor. Se nota que hay personas que no están comprando medicamentos básicos, y eso también se traslada a este tipo de cuidados. Aun así, los protectores de rostro tienen salida todo el año porque son parte de tratamientos médicos o cuidados específicos”.

La profesional remarcó que, por indicación dermatológica, muchas personas utilizan fotoprotectores diariamente debido a piel sensible, tratamientos de manchas o intervenciones estéticas. “De hecho, cualquier dermatólogo te va a recomendar que uses protector todo el año”, puntualizó.

Un dato llamativo: la baja en perfumes importados

Hacia el final, Salas aportó un detalle curioso en medio de un panorama de subas generalizadas: “Hace un par de meses, la perfumería selectiva —los perfumes importados— bajó sus precios en algunos casos hasta un 30%. Fue una jugada de una importadora que había calculado el dólar a un valor muy alto, entre 2.000 y 3.000 pesos, en un momento de incertidumbre. Cuando la situación se acomodó, ajustaron los precios y el resto debió acompañar esa baja”.

Perspectiva

Con un verano que se anticipa intenso en Comodoro, la expectativa del sector farmacéutico es que, más allá de la situación económica, el cuidado de la piel siga ocupando un lugar importante en la elección de los consumidores. “El fotoprotector es una inversión en salud, no un gasto accesorio”, resumió Salas.