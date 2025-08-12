Programa Hogar ANSES: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos en agosto de 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el pago del subsidio mensual para la compra de garrafas, destinado a hogares sin conexión al gas natural. El beneficio varía según la ubicación, el tamaño de la familia y la época del año.
En los meses de mayor consumo energético, como el invierno, miles de familias sin acceso a la red de gas natural dependen del gas envasado para calefaccionarse y cocinar. Frente a esta necesidad, el Programa Hogar, gestionado por ANSES y financiado por la Secretaría de Energía, otorga un subsidio económico mensual para garantizar el acceso a garrafas a precios accesibles.
Cabe recordar que el Programa Hogar es una política de asistencia directa que busca garantizar el acceso al gas envasado para familias de bajos recursos o que viven en zonas sin red de gas natural. También incluye a organizaciones sociales sin fines de lucro.
En agosto de 2025, el subsidio sigue activo y ANSES realiza el pago a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER
- No tener conexión a la red de gas natural. Ningún integrante del grupo familiar debe figurar como titular de un servicio de gas por red ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
- Límites de ingresos mensuales: Hasta 2 salarios mínimos para hogares en general. Hasta 3 salarios mínimos si algún integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el caso de monotributistas, se permite hasta categoría C (o hasta D si hay CUD).
- Zonas con clima frío o alejadas del suministro de red: En provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones: Hasta 2,8 salarios mínimos por hogar (sin CUD). Hasta 4,2 salarios mínimos si hay CUD, o hasta categoría E en monotributo.
CUÁNTO PAGAN POR EL PROGRAMA HOGAR EN AGOSTO
El monto mensual varía según:
- La ubicación geográfica del hogar
- La cantidad de integrantes
- La época del año (mayor monto en invierno)
- Si la familia reside en una zona fría incluida en la Ley 27.637
El valor del subsidio es definido por la Secretaría de Energía y se ajusta periódicamente, por lo que puede variar mes a mes.
ASÍ PODÉS CORROBORAR SI TE PAGARON
Para verificar si te corresponde cobrar el Programa Hogar este mes:
- Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social.
- Dirigite a la sección “Mis cobros”.
- Consultá el estado del beneficio y los montos acreditados.
LOS MOTIVOS POR LOS QUE PUEDEN SUSPENDERTE EL BENEFICIO
- Exceso de ingresos familiares (según los topes establecidos).
- Conexión a red de gas detectada.
- Cobro duplicado dentro del mismo grupo familiar.
- Medidor de gas activo en el domicilio.
- No cobro durante tres meses consecutivos: en ese caso, el subsidio se da de baja automáticamente y se debe iniciar el trámite nuevamente.
En todos los casos, es posible regularizar la situación solicitando un turno en ANSES y presentando la documentación necesaria.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.