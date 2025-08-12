En medio del proceso de revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el caso del Cupón PBI vuelve a encender las alertas sobre la deuda externa y los litigios pendientes. A pesar de que el staff técnico del organismo había asegurado que existen conversaciones entre el país y los acreedores con sentencia firme, los beneficiarios del fallo emitido en Londres niegan que haya negociaciones activas y exigen una rectificación oficial.

El conflicto por el bono ligado al crecimiento del PBI argentino derivó en una sentencia judicial por más de 1.600 millones de euros, y ahora los tenedores de los warrants aseguran que el Gobierno no está mostrando voluntad real de acordar un plan de pago, ni siquiera ha propuesto fecha ni lugar para iniciar un diálogo formal.

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

QUÉ DIJERON LOS DEMANDANTES

Los beneficiarios del fallo judicial, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart en el Reino Unido, enviaron una carta al FMI para desmentir la información proporcionada por el Gobierno argentino y solicitar que se corrija el contenido del informe publicado por el organismo.

"El informe del personal técnico menciona la existencia de negociaciones en curso de buena fe entre los titulares de warrants y la República para resolver los atrasos en el pago de la deuda judicial mediante un plan de pago. Los demandantes consideran importante aclarar que no hay negociaciones en curso entre ellos y la República." expresa el documento, difundido a través del sitio PR Newswire.

Tres supermercados anunciaron que bajan un 15% los precios y los congelan por dos meses

Según los demandantes, el Ejecutivo manifestó su intención de participar en una negociación, pero no avanzó en concretar ninguna reunión, lo que impide cualquier avance.

“La República ha afirmado que asistirá a dichas negociaciones, pero se ha negado a acordar una fecha o lugar para su celebración. Mientras tanto, la República se niega a cooperar en las medidas adoptadas por los demandantes para ejecutar la deuda judicial en nombre de los titulares de warrants.”

Por otra parte, los acreedores también reclaman el pago de los intereses diarios que se siguen generando por la sentencia judicial impaga. El monto continúa creciendo, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas y complica aún más cualquier acuerdo futuro.

Si sos beneficiario de ANSES, ¿a qué créditos podrás acceder y con qué bancos?

“Los demandantes siguen estando dispuestos a dialogar con la República. Sin embargo, a pesar de esta disposición, y contrariamente a lo que indica el informe del personal técnico del FMI, no se están llevando a cabo conversaciones al respecto." subrayaron los representantes legales.

Por último, el grupo se refirió al deseado regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda, previsto por el FMI para 2026. Según los beneficiarios del Cupón PBI, ese retorno solo será posible si el país salda antes sus cuentas pendientes.

“Será necesario que la República primero aborde de forma concluyente sus atrasos externos, en particular los relacionados con emisiones de deuda anteriores, dado su extenso historial de incumplimiento. Para ello, los demandantes alientan a la República a una interacción transparente con el FMI y los tenedores de warrants respecto a sus atrasos externos y los planes para resolverlos.”

Créditos de ANSES: ¿qué sector podrá acceder a un préstamo de hasta $1.200.000 a pagar en cinco años?

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.