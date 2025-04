Primera cuota del aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cómo se calcula y cuándo se paga

La llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como "aguinaldo", se convertirá en un alivio muy esperado para los trabajadores que hace cinco meses viven bajo los costos de una inflación que supera los dos dígitos en el país.

Cabe recordar que se paga dos veces al año en Argentina. La primera cuota corresponde al mes de junio, mientras que la segunda parte se cobra en diciembre.

Según la normativa vigente, el aguinaldo de junio 2025 debe pagarse hasta el 30 de junio, inclusive. En tanto, el segundo medio aguinaldo deberá ser abonado antes del 18 de diciembre.

Cómo pagar tus impuestos municipales desde casa: las nuevas opciones digitales

Recordemos que, además de los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados de ANSES también cobrarán el aguinaldo.

✍🏽CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO DE JUNIO 2025

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo bruto que el trabajador haya percibido durante el primer semestre del año, es decir, entre enero y junio. Para calcularlo correctamente se deben tener en cuenta:

Sobre qué sueldo: Se toma como base el mayor sueldo mensual bruto, incluyendo horas extra y adicionales remunerativos.

Descuentos: Luego, se aplican los descuentos de jubilación, obra social y aportes sindicales, entre otros.

Resultado final: Así se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto que efectivamente llega al bolsillo.

Importante: Los conceptos no remunerativos no se incluyen en la base de cálculo.

A MODO DE EJEMPLO

Si el mayor sueldo bruto fue de $600.000 entre enero y junio, el medio aguinaldo bruto sería de $300.000, y luego se le descontarían cargas sociales.

QUIÉNES COBRAN EL AGUINALDO EN JUNIO DE 2025

Tienen derecho a cobrar el Sueldo Anual Complementario:

Trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado.

Jubilados y pensionados incluidos en el sistema previsional nacional conforme a la Ley 24.241.

CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Llega una nueva edición del Hot Sale con descuentos de hasta el 50% y cuotas sin interés

El cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados es idéntico al de un trabajador. Se toma como base el 50% del haber más alto cobrado durante el semestre correspondiente.

Para la primera cuota que se paga en junio, se considera el período entre enero y junio. Según las estimaciones, aquellos que perciban la jubilación mínima recibirían un aguinaldo aproximado de $ 148.240,87 en junio.

Para poder calcular el SAC correctamente, se debe tener en cuenta que el sueldo bruto más alto que se haya recibido en el período de seis meses. Se considera el salario bruto, es decir, antes de descuentos.

Préstamos de hasta $30.000.000 a pagar en cinco años: el listado de bancos que los ofrecen

Esto incluye horas extra, comisiones y variables habituales, pero no el aguinaldo anterior. De todas maneras, los conceptos no remunerativos no se incluyen en la base de cálculo.

Editado y redactado por un periodista de ADNSUR