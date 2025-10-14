Préstamos para jubilados: quiénes acceden a los $40 millones y cuál es la tasa de interés

En un escenario económico que exige una planificación financiera cuidadosa, los préstamos personales se consolidan como una herramienta clave para que los jubilados y pensionados puedan afrontar gastos imprevistos, realizar compras significativas o concretar proyectos personales. Durante octubre de 2025, las principales entidades bancarias del país mantienen vigentes sus líneas de crédito diseñadas específicamente para el sector pasivo, con propuestas que varían en montos, plazos y, fundamentalmente, en sus costos financieros.

Bancos como el Nación, Provincia, Ciudad y BBVA ofrecen opciones que buscan adaptarse a las necesidades de este segmento, generalmente con trámites simplificados y acreditación rápida. Sin embargo, las diferencias en las tasas de interés son notables, por lo que comparar las condiciones resulta indispensable antes de asumir un compromiso financiero. A continuación, se detallan las características de las líneas más importantes disponibles en el mercado.

Ni Chile ni Bolivia: el destino que eligen los argentinos para comprar tecnología hasta 60% más barato

Préstamo del Banco Ciudad

El Banco Ciudad cuenta con una de las ofertas más competitivas para quienes acreditan sus haberes en la entidad. Su línea "Ciudad Veloz" se destaca por ofrecer montos elevados con una tasa diferencial.

Monto y Plazo: El monto máximo asciende a $40.000.000 y se puede devolver en un plazo de hasta 72 meses.

Requisitos Clave: El principal requisito es ser jubilado o pensionado de ANSES y percibir los haberes en una cuenta del Banco Ciudad. El ingreso mínimo requerido es el equivalente a una jubilación mínima.

Tasas y Costos: La Tasa Nominal Anual (TNA) fija es del 85%. La relación cuota-ingreso no puede superar el 40% de los haberes netos del solicitante.

Cómo solicitarlo: El trámite se puede iniciar de forma online a través del home banking, por WhatsApp, o completando un formulario en la web del banco para que un asesor se ponga en contacto.

Préstamo del Banco Nación

El Banco Nación ofrece la línea "Nación Previsional BNA", que se posiciona como una de las más atractivas del mercado por su baja tasa de interés para quienes cobran sus haberes en la entidad.

Monto y Plazo: Permite solicitar hasta $50.000.000 a devolver en un plazo máximo de 72 meses. También ofrece una modalidad de descuento directo del haber con un plazo de hasta 36 meses.

Requisitos Clave: Está dirigido a jubilados y pensionados contributivos que acrediten sus haberes en el BNA. Se excluyen pensiones no contributivas o asistenciales. La relación cuota-ingreso no debe superar el 35% del haber neto.

Tasas y Costos: La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 66%, y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es del 90,20%. El Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) es de 116,66%.

Cómo solicitarlo: La solicitud se gestiona de manera 100% digital a través de la aplicación BNA+ o el home banking, ingresando a la sección de "Préstamos". El dinero se acredita en la cuenta de forma inmediata tras la aprobación.

Préstamo del Banco Provincia

El Banco Provincia también mantiene una línea de crédito competitiva para su cartera de clientes jubilados, así como para empleados públicos y privados, con montos elevados y plazos extendidos.

Dolor y conmoción en Comodoro: murió Pablo Ríos, reconocido médico del Hospital Regional

Monto y Plazo: El monto máximo alcanza los $50.000.000, con un período de devolución de hasta 72 meses.

Requisitos Clave: El requisito fundamental es percibir los haberes jubilatorios en una cuenta de la entidad.

Tasas y Costos: Ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 98%. A modo de ejemplo, el banco informa que por cada $100.000 solicitados, la cuota mensual es de aproximadamente $8.680,95.

Cómo solicitarlo: El trámite se realiza a través de los canales digitales del banco, como el home banking (BIP) o la aplicación móvil BIP Móvil, activando el Token de seguridad para confirmar la operación. La acreditación se efectúa dentro de las 24 horas.

Préstamo del Banco BBVA

El BBVA ofrece una línea de préstamos personales para jubilados con gestión completamente online, aunque con tasas de interés considerablemente más altas que las de la banca pública.

Monto y Plazo: El monto máximo es de $40.000.000 a devolver en un plazo que va de 6 a 60 meses.

Requisitos Clave: Ser jubilado o pensionado, cobrar los haberes en una cuenta del BBVA, tener entre 18 y 74 años y contar con un ingreso mínimo de $308.200.

Tasas y Costos: La Tasa Nominal Anual (TNA) fija varía entre el 133% y el 141%, lo que eleva la Tasa Efectiva Anual (TEA) a un rango de 253,01% a 279,29%. La relación cuota-ingreso está limitada al 30%.

Cómo solicitarlo: Se puede gestionar a través de la aplicación del banco o utilizando el simulador online en su página web para calcular el monto, las cuotas y completar la solicitud.

Claves para elegir el crédito más conveniente